Il termine visibilio è un’espressione italiana di cui molte persone non conoscono il significato: scopriamo cosa vuole dire.

Vi sarà di certo successo di leggere da qualche parte la parola visibilio, ma sapete qual è il suo reale significato? Ecco allora tutto quello che c’è da sapere di questa parola la cui etimologia risulta legata al credo cattolico.

Origini : deriva dalle parola della religione cattolica “visibilium omnium et invisibilium” (in italiano “di tutte le cose visibili e invisibili”) che vengono dette nella preghiera Credo.

: deriva dalle parola della religione cattolica “visibilium omnium et invisibilium” (in italiano “di tutte le cose visibili e invisibili”) che vengono dette nella preghiera Credo. Quando si usa : si usa per intendere “grande quantità”, ma anche nell’espressione “andare in visibilio” che significa “in estasi”.

: si usa per intendere “grande quantità”, ma anche nell’espressione “andare in visibilio” che significa “in estasi”. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: in Italia.

Il significato di visibilio

libro aperto pagine

Il termine visibilio è un sostantivo maschile che deriva probabilmente dalle parole del Credo cattolico “visibilium omnium et invisibilium” (in italiano “di tutte le cose visibili e invisibili”). È quindi nata come storpiatura di una popolare formula latina. La ripetizione della preghiera latina da parte dei fedeli non troppo colti ha inventato dunque questa storpiatura che è arrivata fino a noi.

La diffusione di questo termine precede l’unità politica e linguistica dell’Italia e infatti è presente in tanti dialetti differenti. Questa parola si utilizza in genere quando ci si riferisce ad un numero elevato o a una quantità molto alta.

Prende un significato particolare nell’espressione “andare in visibilio”. In questa specifica locuzione si utilizza per intendere “andare in estasi per la gioia”. Nel caso specifico di cui stiamo parlando, prende anche il significato di “meravigliarsi fortemente”.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere il significato della parola:

“Quando sono arrivato in centro mi sono trovato davanti un visibilio di persone: pensavo ci fosse molta meno gente”.

“Ogni volta che mi arriva un messaggio da parte di Luca, il mio cuore va in visibilio. Si vede proprio che sono completamente innamorata”.

“Prima del concentro di Alessandra Amoroso c’erano tutti i fan in visibilio, è stato emozionante”.

