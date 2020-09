La vita e la carriera di Madonna raccontate in un film: alla regia ci sarà proprio la stessa popstar, che sarà anche sceneggiatrice del biopic.

Madonna racconta Madonna: la celebre popstar americana è infatti al lavoro per la realizzazione di un film su stessa, dove racconterà la sua vita e la sua brillante carriera. Oltre a scrivere la sceneggiatura del film insieme a Diablo Cody, Madonna sarà anche la regista della pellicola. Non sarà però la prima volta che l’artista si cimenta dietro alla macchina da presa, Ha infatti girato anche altri due film: Sacro e profano uscito nel 2008 e W. E. – Edward e Wallis uscito nel 2011.

Madonna: il film autobiografico

“Voglio raccontare l’incredibile viaggio che mi ha regalato la vita come artista, musicista e ballerina, e come essere umano che tenta di trovare la propria strada in questo mondo” ha dichiarato la stessa Madonna. Questo incredibile viaggio partirà dall’infanzia trascorsa nel Michigan prima di trasferì a New York.

MADONNA

“Il cuore pulsante del film sarà sempre la musica – ha proseguito la popstar parlando del sul film – la musica mi ha fatto andare avanti e l’arte mi ha tenuto in vita”.

Madonna ha poi spiegato che non potrebbe esserci persona più adatta di se stessa per raccontare la sua vita: “Ci sono moltissime storie mai raccontate, eppure bellissime: chi meglio di me potrebbe narrarle? È essenziale che siano la mia voce e la mia visione delle cose a innervare la storia dell’incredibile corsa sulle montagne russe che è stata la mia vita”.

Madonna: i film in cui ha recitato

Oltre che esibirsi sui palchi di tutto il mondo, Madonna ha spesso lavorato nel mondo cinema, recitando anche con alcuni dei più acclamati registi di Hollywood.

Ha lavorato con Woody Allen in Ombre e Nebbia, con Spike Lee con Girl 6 – Sesso in linea e con Guy Ritchie in Travolti dal destino, il remake del film di Lina Wertmuller, con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto.