A mesi di distanza dalla messa in onda americana, approda pure nei confini italiani la serie Made for Love: ecco tutti i dettagli.

È giunto il momento anche per il pubblico italiano di gustarsi Made for Love, la serie americana che ha esordito nei confini nazionali il 1° aprile 2021 e sbarcata, successivamente, all’estero. La commedia, prodotta dalla HBO Max, prende ispirazione dal tragicomico romanzo di Alissa Nutting, adattata per il piccolo schermo dallo sceneggiatore Patrick Somerville, il fautore della miniserie Maniac e di un altro titolo targato HBO Max, Station Eleven. Tema portante, l’amore controllato dalla tecnologia. Ma andiamo a scoprire più di preciso in cosa consiste lo spettacolo, prendendo in esame la trama, il cast e tutte le altre info disponibili.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Made for Love: a quando l’uscita in Italia?

Made for Love

Lanciato negli States il 1° aprile 2021 su HBO Max, è arrivato in Italia lunedì 13 dicembre con tutti gli otto episodi subito disponibili sia su Sky Atlantic dalle ore 21.15 che su NOW in streaming.

Made for Love: la trama

Di seguito vi riportiamo la sinossi ufficiale: “Hazel è la moglie del miliardario del settore high-tech Byron. Il loro matrimonio sembra andare bene, entrambi sono felici, quindi Byron decide di impiantare un chip nella mente di sua moglie, in modo che i loro cervelli riescano a comunicare, sentendo i pensieri dell’altro. Si tratta di una nuova tecnologia e la coppia farà da cavia. “La tecnologia ha migliorato il nostro stile di vita, perché quindi non migliorare il modo in cui amiamo?”. Ma cosa succederà quando Hazel inizierà a perdere ogni sentimento nei confronti del marito, fino a chiedergli il divorzio?”.

Il cast di Made for Love

Il ruolo della protagonista Hazel Green è affidato a Cristin Miliotti, un volto familiare tra gli appassionati delle serie tv, avendo già preso parte a diversi progetti, tra cui Fargo (giunto alla quarta stagione) e How I Met Your Mother. Al suo fianco Billy Magnussen, nei panni di Byron Gogol. Completano il cast (tra parentesi il personaggio interpretato): Augusto Aguilera (Liver); Dan Bakkedahl (Herringbone); Noma Dumezweni (Fiffany); Caleb Foote (Bennett); Ray Romano (Herbert Green, il padre di Hazel).

Oltre al creatore Patrick Somerville, dietro la macchina da presa operano S.J. Clarkson e la stessa autrice del romanzo, Alissa Nutting. Lo show è co-prodotto pure da Paramount Television. Dean Bakopoulos e Liza Chasin per 3dot Production sono, invece, gli executive producer.

Made for Love: il trailer

Per avere un’idea dello stile di narrazione e delle atmosfere, ci viene in aiuto il trailer. Ecco il teaser rilasciato su YouTube:

Le location di Made for Love

Come riferisce The Dirt, la grande casa moderna che funge da scenario si trova a Studio City, Los Angeles, nel sud-est della San Fernando Valley.

Riproduzione riservata © 2021 - DG