Ecco alcune indiscrezioni per la puntata di oggi a Uomini e Donne, prima delle vacanza natalizie: Luca torna da Roberta, mentre ci sarà una nuova conoscenza per Marika.

Secondo le prime anticipazioni che circolano in rete, la puntata di oggi a Uomini e Donne sarà incentrata sul trono di Roberta e Matteo principalmente. Questa è una delle ultime puntate prima delle vacanze natalizie, in cui il dating si prende una pausa e ritorna a gennaio.

Cosa accadrà oggi a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi si potrebbe assistere al ritorno in studio di Luca, il corteggiatore di Roberta. Molto vicina alla scelta, la tronista avrà un nuovo confronto con il corteggiatore romano che si è indispettito per le attenzioni date al suo rivale. Le loro liti sono abbastanza frequenti e anche le uscite dallo studio di Luca ma come andrà a finire? Intanto Matteo Ranieri esce con due corteggiatrici, una già conosciuta e l’altra nuova, dichiarando di essere stato felice di entrambe le esterne. Il tronista sembra essere molto attratto da Federica, piuttosto che da Martina per cui inizialmente sembrava aver perso la testa.

Per quanto riguarda il trono over, invece, tornerà al centro studio Marika che dopo la conoscenza con Armando Incarnato conoscerà un nuovo cavaliere: Luigi. La dama è stata per molto tempo impegnata in litigi con il cavaliere napoletano, con il quale ha deciso di chiudere a causa del suo comportamento. Sarà la volta buona per lei?

