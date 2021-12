Tra i nuovi titoli di dicembre 2021, Disney+ ha rilasciato una nuova, intrigante miniserie sulla danza: The Big Leap!

A quanti capita di ottenere una seconda chance nella vita? È ciò che succede in The Big Leap – Un’altra opportunità, serie tv targata Disney+. Lo show di Liz Heldens, co-prodotto da Fox Entertainment e 20th Television, si ispira al documentario inglese Big Ballet e segue un gruppo di persone amanti della danza, in competizione tra di loro per prendere parte al Lago dei Cigni. Ambientato in un reality, lo spettacolo, ricco in contenuti musicali, è un alternarsi di varie emozioni, da scene toccanti ad altre divertenti, che racconta il differente background sociale, culturale ed economico dei partecipanti, accomunati dal medesimo sogno. Caricato dalla casa di Topolino il 1° dicembre 2021, andiamo a scoprire tutti i dettagli.

The Big Leap: la trama

In cerca dell’idea giusta, Nick Blackburn, produttore tv, pensa a organizzare un reality sulle seconde opportunità, soffermandosi sulle prove fisiche ed emotive di un variegato gruppo di persone aventi il pallino della danza. Non si tratta, tuttavia, di giovani allievi, bensì di gente affamata di riscatto. C’è chi ha sempre calcato le piste ma, dopo la pandemia, fatica a strappare nuovi ingaggi, chi punta a uscire dalla depressione una volta licenziato e lasciato dalla moglie e chi, per degli imprevisti, ha abbandonato le velleità artistiche, senza, però, mai abbandonare le speranze.

Il cast di The Big Leap

Protagonisti della prima stagione sono: Scott Foley, nel ruolo di Nick Blackburn, il produttore del reality che, a seguito di un clamoroso flop, necessita di rilanciare le proprie quotazioni nell’industria dell’intrattenimento; Simone Recasner, sotto le sembianze di Gabby, una ragazza in carne costretta ad accantonare il sogno della danza nel momento di rimanere incinta da adolescente; Ser’Darius Blain, nei panni di Reggie Sadler, giocatore di football caduto in disgrazia; Jon Rudnitsky, ex operaio licenziato dalla fabbrica e determinato a riconquistare la moglie. In un impianto corale, completano il cast: Anna Grace Barlow (interpreta Brittney Lovewell); Raymond Cham Jr. (Justin Reyes); Kevin Daniels (Wayne Fontaine); Mallory Jansen (Monica Suillvan); Adam Kaplan (Simon Lovewell); Piper Perabo (Paula Clark); Teri Polo (Julia Perkins).

The Big Leap: il trailer

Su YouTube è stato rilasciato il teaser trailer di The Big Leap. Lo condividiamo qui sotto:

Le location di The Big Leap

Le riprese hanno avuto prevalentemente luogo in uno studio a Chicago, ma si sono avvalse pure di ulteriori location nello Stato dell’Illinois.

