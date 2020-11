Lunedì 16 novembre su Sky Atlantic arriva la stagione 4 di Fargo: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Dopo un’attesa lunga tre anni, Fargo sta finalmente per tornare in TV con una nuova stagione, la quarta. Rispetto alle precedenti tre stagioni, tutte composte da dieci episodi, questa ne ha invece in totale undici: per vedere il primo bisognerà aspettare le ore 21.15 di lunedì 16 novembre, quando su Sky Atlantic farà il tanto atteso debutto Fargo 4. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul nuovo ciclo di episodi.

Fargo 4: anticipazioni e trama della serie TV

Come i fan di Fargo sanno bene, questa è una serie TV antologica, in cui la storia di ogni stagione non è collegata a quella della precedente. I nuovi episodi sono ambientati nella Kansas City del 1950 dove due gruppi malavitosi rivali sono in guerra tra loro.

Fonte foto: https://www.facebook.com/FargoFX

Da una parte ci sono i neri, guidati da Loy Cannon, dall’altra i wop, ovvero gli italiani, guidati da Donatello Fadda e da suo figlio Josto Fadda. A ritrovarsi in mezzo alla faida ci sono però anche altri personaggi importanti della serie, come l’infermiera Oraetta Mayflower, il detective Odis Weff, lo sceriffo federale Dick Wickware, l’adolescente Etherilda Pearl Smutney e i suoi genitori, Thurman e Dibrel.

Fargo 4: il cast della serie TV

A interpretare i due i due boss principali, Loy Cannon e Josto Fadda, sono rispettivamente Chris Rock e Jason Schwartzman. Nel cast principale di Fargo 4 troviamo però anche Salvatore Esposito, l’attore napoletano diventato una star grazie al ruolo di Genny Savastano nella serie TV Gomorra.

Completano il cast di Fargo 4 Jessie Buckley, Ben Whishaw, Jack Huston, E’myri Crutchfield, Andrew Bird, Anji White, Jeremie Harris, Matthew Elam, Corey Hendrix, James Vincent Meredith, Francesco Acquaroli.

Fonte foto: https://www.facebook.com/FargoFX