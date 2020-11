Se avete finito di vedere Emily in Paris e siete alla ricerca di serie TV simili, ecco quali vi consigliamo di vedere.

Emily in Paris è una delle serie Tv che ha avuto il maggior successo tra quelle uscite nella seconda parte del 2020. Nonostante le tante critiche per il fatto di essere infarcita di cliché e stereotipi sulla Francia e sui francesi, la serie con protagonista Lily Collins ha conquistato milioni e milioni di utenti di Netflix. Se avete finito di vedere tutti e dieci gli episodi della prima stagione e siete alla ricerca di un’altra serie TV dai contenuti simili, ecco quali sono quelle che vi consigliamo di vedere.

Serie TV come Emily in Paris da vedere

Valeria: Tratta dall’omonima saga di romanzi della scrittrice Elisabet Benavent, la serie TV Netflix segue le vicende di Valeria, un’aspirante scrittrice che vive a Madrid che si ritrova in costante bilico tra lo scegliere di inseguire i propri sogni o di accontentarsi di quello che la vita gli offre. Un dubbio che non riguarda solo il lavoro ma anche l’amore.

Girlboss: la protagonista di questa serie TV Netflix è Sophia, una ragazza che dopo aver perso il lavoro decide di rimettersi in gioco e lanciarsi nel mondo della moda vintage aprendo un negozio virtuale su eBay. Se avete amato la parte più glamour di Emily in Paris, amerete anche questa serie TV che è tratta dall’autobiografia di Sophia Amoruso.

Made in Italy: a proposito di serie Tv sul mondo della moda, Non possiamo citare questa serie TV firmata Amazon Prime Video che ha come protagonista Irene Mastrangelo, una ragazza che lavora come stagista in Appeal, un magazine di moda milanese. Attraverso questo lavoro avrà l’occasione di conoscere i più grandi stiliti italiani, da Armani a Versace, passando per Prada e Fiorucci. Ma la serie parla anche molto di femminismo e dei moti rivoluzionari degli anni ’70.

New Girl: è una sit-com americana sulla quale c’erano molte aspettative, addirittura si pensava potesse essere l’erede di serie TV come Friends o The Big Bang Theory. Pur non riuscendo a raggiungere quei livelli, la serie TV è comunque molto apprezzabile: la protagonista, Jess (interpretata da Zooey Deschanel) è una ragazza che decide di ricominciare totalmente con la propria vita dopo aver scoperto di essere stata tradita dal fidanzato.

