Alcuni dei vecchi concorrenti hanno abbandonato la Casa ma nuovi ingressi stanno per varcare la porta rossa: ecco chi sono i nuovi concorrenti del GF Vip 6.

Dopo l’addio di Francesca Cipriani e Aldo Montano nuovi “vipponi” si apprestano ad entrare nella Casa più spiata d’Italia. Alcuni hanno già fatto il loro ingresso ma ne mancano ancora altri all’appello. Barù Gaetani d’Aragona e Nathalie Caldonazzo, già noti al mondo dello spettacolo sono a tutti gli effetti parte del cast del reality e stanno per entrare al GF Vip 6.

Barù Gaetani d’Aragona e Nathalie Caldonazzo sono i nuovi concorrenti: dove li avevamo visti

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona detto Barù è un volto ormai noto del piccolo schermo. Ha preso parte a Pechino Express in coppia con Costantino Della Gherardesca con un discreto successo. La sua carriera è poi proseguita con Detto Fatto ed è poi proseguita entrando come giudice in Cuochi e fiamme. Ora ha deciso di concedersi l’esperienza al Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. L’altra nuova concorrente del reality è Nathalie Caldonazzo che abbiamo visto già nel mondo della televisione. Attrice ma anche showgirl italiana, Nathalie ha preso parte Stasera Lino con Lino Banfi, all’Isola dei famosi 12 e a Temptation island vip 2. Come si comporteranno nella Casa? Nel frattempo nuovi nomi, non ancora svelati, faranno il loro ingresso.

