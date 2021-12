Dopo la sconfitta a Ballando con le stelle, Morgan sbrocca contro Lucarelli e Mariotto, definiti ‘ruba stipendio’. Ecco cosa è successo.

Morgan si è aggiudicato il terzo posto a Ballando con le Stelle 2021. Il cantautore, però, non ci sta e dà dei ‘ruba stipendi’ a Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, giudici del programma. Parole molto dure che sono subito diventati virali in rete.

Morgan Castoldi

Morgan contro Lucarelli e Mariotto dopo la sconfitta a Ballando con le Stelle

La sconfitta a Ballando con le Stelle non è andata giù a Morgan, il quale – nel programma condotto da Milly Carlucci – si è aggiudicato il terzo posto. La vittoria, infatti, è andata ad Arisa e Vittorio Capuano che si sono aggiudicati il primo posto alla sedicesima edizione del popolare programma televisivo.

Ecco le parole del cantautore: “Ho fatto tanti esami nella mia vita, al conservatorio e altrove. Due giudici come voi da altre parti sarebbero stati subito licenziati. Perché non siete competenti della materia. Spero che il prossimo anno non sarete più li a rubare gli stipendi, il posto a gente che ci capisce. Non capite nulla! Non vedevo l’ora di ammutolire la Lucarelli, tutta l’Italia mi ama!”.

La reazione dei giudici

Dopo lo sfogo di Morgan, i giudici hanno replicato con un semplice sorriso, senza fare ulteriori polemiche sull’accaduto, anche se Selvaggia Lucarelli ha postato un messaggio molto preciso su Twitter:

Sono felice di essermi sottratta a questo gioco molte puntate fa. E avevo ragione. 🚀 #ballandoconlestelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 18, 2021

Dopo il litigio con il cantante, infatti, avvenuto qualche settimana fa, la Lucarelli ha deciso di non commentare le esibizioni di Marco Castoldi, vero nome del concorrente.

