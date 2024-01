Maddalena Corvaglia ha compiuto 44 anni, e ha festeggiato con i suoi cari. Nessuna traccia invece dell’ex migliore amica, Elisabetta Canalis.

Maddalena Corvaglia ha raggiunto il traguardo dei 44 anni e ha festeggiato con i suoi amici e i suoi affetti di sempre. Nessuna traccia invece di Elisabetta Canalis che, com’è noto, ha interrotto con lei ogni rapporti da ormai diversi anni. Le due non hanno mai ufficializzato i motivi della loro lite, ma al Corriere della Sera l’ex velina bionda ha detto:

“È stata una bellissima amicizia, che sia finita non toglie nulla. (…) Cos’è successo di tanto tremendo? Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str…a, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. (…) Al momento il perdono non è contemplato ed è giusto così, poi mai dire mai nella vita. Però le voglio ancora bene, voglio sapere che è felice, le auguro il meglio. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, senza di lei, adesso mi sono abituata alla sua assenza”.

Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia: l’amicizia naufragata con Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia si è progressivamente allontanata dalle luci dei riflettori ma è rimasta nel cuore dei telespettatori italiani per la sua storia amicizia con Elisabetta Canalis, con cui è stata una delle più amate ex veline di Striscia la Notizia. Le due sono state l’una la testimone di nozze dell’altra e per anni hanno coltivato la loro amicizia anche al di fuori della carriera tv.

Non è dato sapere perché i loro rapporti si siano interrotti e oggi, a quanto pare, non avrebbero alcuna intenzione di riallacciare i contatti. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli? I fan dei social sono curiosi di sapere se prima o poi emergerà la verità sulla loro lite.