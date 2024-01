Alcuni utenti social hanno notato delle “rotondità” sospette in Andrea Delogu ipotizzando una gravidanza. Ecco la replica.

Amatissima e ormai sempre più seguita anche sui social, Andrea Delogu si è trovata a far fronte ad una serie di messaggi da parte dei fan decisamente scomodi. L’argomento? Alcune presunte “rotondità” sospette della donna che avrebbero portato gli utenti che la seguono a ipotizzare una gravidanza. Il noto volto di radio e tv ha scelto di rispondere a modo spiazzando tutti.

Andrea Delogu incinta? La replica

Andrea Delogu

Dopo aver vissuto un viaggio in Lapponia bellissimo ma non senza qualche difficoltà, la Delogu ha fatto ritorno a casa da cui ha pubblicato alcune stories su Instagram. Tra quelle più recenti anche una dove, di fatto, ha dato una secca risposta a proposito di alcuni commenti ricevuti in merito ad una sua possibile dolce attesa.

Nello specifico, il commento in questione di un utente era apparso a corredo di uno degli ultimi post da lei condivisi, dove la conduttrice ha pubblicato una serie di immagini e filmati dell’ultimo mese.

L’utente biricchino ha scritto: “Rotondità sospette”. Due parole che non sono piaciute alla diretta interessata che, senza particolari problematiche, ha ammesso che il gonfiore fosse dovuto ad altro.

A cosa? “È solo aria”. Questa la replica della conduttrice che ha usato un modo certamente scherzoso ma abbastanza diretto per “giustificare” le presunte rotondità. Lei e Luigi Bruno, per ora, non sembrano aver mai parlato di figli. Ma chissà…

Di seguito anche un recente post Instagram della donna riguardo il recente viaggio in Lapponia che l’ha vista protagonista insieme al fidanzato: