Tanto discussa l’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi e con lei anche il ruolo di Vladimir Luxuria. Il commento d Miriana Trevisan.

Un’edizione molto problematica e ricca di colpi di scena de L’Isola dei Famosi è ormai giunta al termine e a dare un parere su quello che è stato il reality e la conduzione affidata a Vladimir Luxuria è stata Miriana Trevisan. La donna, a Fanpage, ha espresso una certa perplessità per la decisione di affidare alla presentatrice questo ruolo, al netto delle grandi abilità della stessa soprattutto come opinionista.

Miriana Trevisan, il commento su Vladimir Luxuria

Miriana Trevisan

Parlando dell’edizione de L’Isola dei Famosi affidata a Luxuria, la Trevisan ha esordito: “Vladimir è una opinionista e una politica straordinaria e come persona ha fatto le sue rivoluzioni. Come conduttrice, meno. È una persona che ha uno stile così particolare che forse non riesce a essere, passami il termine, ‘universale’. Quando sei lì devi condurre, non devi essere”.

A domanda precisa di Fanpage se, quindi, non le sia piaciuta a timone del programma: “No, non dico questo. Quando mi hanno detto che ci sarebbe stata lei, ne ero stata felice perché lei è una che riesce a elaborare in tempo reale, riesce a leggere esattamente quello che succede. Però, lì è diverso. Forse è più adatta nei ruoli precedenti. Come opinionista, è pazzesca e quindi non l’ho capita questa scelta. C’erano davvero tante conduttrici più pronte“.

I reality show

Curioso excursus poi, anche sugli altri reality: “Se farei Temptation? Temptation mi stuzzica perché è un po’ come Bridgerton. Mi piace questa provocazione nel contesto di un amore in crisi che poi riflette la realtà di tutti i giorni, no? Le tentazioni ci sono sempre. Una cosa che ho notato è che i protagonisti nelle varie edizioni, quando non sono ‘tanto artisti’, un po’ annoiano. Quando invece hanno l’arte dentro, qualcosa da raccontare, cambia tutto”. La Trevisan ha anche chiarito che, in tema reality show, a lei sia sempre piaciuta la primissima edizione del Grande Fratello.