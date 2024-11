Lutto nel mondo della musica: muore l’icona della musica pop

È morto Quincy Jones, leggenda della musica pop, a 91 anni. Era il produttore di Michael Jackson e molte altre star.

La musica pop ha perso uno dei suoi pilastri. Quincy Jones, il celebre produttore e musicista americano, è morto all’età di 91 anni nella sua casa a Bel Air, circondato dall’affetto della sua famiglia.

Jones è stato un simbolo per la musica americana, che con il suo talento e la sua visione ha cambiato per sempre il mondo del pop e del jazz.

Addio a Quincy Jones: “Un dolore immenso”

La notizia è stata confermata dal suo addetto stampa, Arnold Robinson, che ha condiviso il messaggio della famiglia di Jones: “Quincy era un padre, un fratello e un mentore per tanti. Pur essendo un dolore immenso, celebriamo la sua vita incredibile e unica“.

Quincy Jones è famoso soprattutto per la sua collaborazione con Michael Jackson negli anni ’80. Ha prodotto album leggendari come Off the Wall, Thriller e Bad, che hanno lanciato Jackson come la più grande star del pop mondiale.

Un altro progetto iconico legato a Jones è “We Are the World“, una canzone scritta e prodotta per raccogliere fondi a favore delle vittime della carestia in Etiopia.

Quincy Jones: una vita di successi

Nel corso della sua carriera, Quincy Jones ha ottenuto ben 80 nomination ai Grammy Awards, vincendone 28.

Quincy Jones ha lasciato un’impronta anche nel mondo del cinema e della televisione. Infatti, oltre a essere stato il compositore di numerose colonne sonore, è stato produttore del film Il Colore Viola, che ha ricevuto 11 nomination agli Oscar.

Ma si è anche occupato della produzione televisiva della celebre serie Il Principe di Bel-Air, lanciando così la carriera di Will Smith.