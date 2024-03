Grave lutto nella soap opera Un Posto al Sole. La serie partenopea piange la scomparsa dell’attore Gigio Morra, morto a 78 anni.

Il mondo della televisione piange un grande attore, Gigio Morra, uno dei protagonisti della soap opera partenopea Un Posto al Sole. La triste notizia è stata comunicata dalla moglie Lucia Mandarini, anche lei attrice, tramite i social media.

La signora Mandarini ha espresso il suo dolore con queste parole: “Il mio amore mi ha lasciato, era un uomo dolce, gentile e un grande attore. Mi ha lasciato nella più grande disperazione. Ti amerò per sempre“.

Addio a Gigio Morra, protagonista di Un Posto al Sole

Nato a Napoli nel 1945, Gigio Morra è stato un attore molto noto nel mondo dello spettacolo italiano. Nella sua carriera ha lavorato con grandi nomi del teatro italiano come Eduardo e Luca De Filippo, Maurizio Scaparro e Toni Servillo.

Molto presenta anche nel mondo del cinema, è stato diretto da registi illustri quali Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Lina Wertmüller e Matteo Garrone, quest’ultimo nella celebre serie televisiva “Gomorra“.

Villa Volpicelli, set di Un posto al sole

Tra i suoi ruoli più noti ricordiamo anche quello in “Io speriamo che me la cavo”, “Benvenuto Presidente!” e “Pinocchio”. In televisione, invece, è stato protagonista in “Un Posto al Sole” a partire dal 2017.

Gigio Morra: il cordoglio di amici e colleghi

Numerosi colleghi e amici del mondo dello spettacolo hanno espresso il loro dolore per la scomparsa di Gigio Morra.

Il maestro Nicola Piovani ha scritto su X: “Addio a Gigio Morra! Chi lo ha visto in teatro sa che grande artista era. Fai un sereno viaggio, carissimo Gigio!“.

Invece, Marco D’Amore ha dedicato a Morra queste parole su Instagram: “Oggi nel cielo degli artisti c’è una stella in più, ma quanto dolore e quante lacrime in terra Gigio mio… Che ti sia lieve il volo, noi saremo qui a raccontare le tue gesta! Ti voglio tanto bene per sempre“.

Anche Marisa Laurito ha voluto ricordare l’amico con affetto: “Ciao topolino, amico mio carissimo, quanti ricordi… Caro Gigio, vola con la tua ironia e eterna leggerezza, segno di grande forza di vivere. Sei nel mio cuore e ci ritroveremo: apparecchia la tavola e aspettaci“.