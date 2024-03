Caos al Grande Fratello. Una frase pronunciata da Alessio Falsone fa indignare i telespettatori che chiedono la squalifica del concorrente.

Una frase pronunciata da un concorrente del Grande Fratello ha fatto infuriare i telespettatori che ne chiedono l’immediata squalifica.

Il gieffino in questione altri non è che Alessio Falsone, che ha pronunciato una frase che ha fatto scoppiare la polemica. Il concorrente, infatti, è accusato di atteggiamento discriminatorio verso le persone con disabilità. Ma cosa ha detto? Ecco nel dettaglio tutto l’accaduto che ha fatto indignare gli spettatori del reality.

Grande Fratello: “Sei una mon**la”

Alessio Falsone si è ritrovato ancora una volta al centro della polemica. Dopo le oltre tre accuse di bestemmie, stavolta Falsone ha fatto proprio imbestialire il pubblico da casa. Infatti, ha utilizzato un termine che potrebbe costargli caro.

Grande Fratello 2023 logo

Nello specifico, mentre si trovava con Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti in giardino, Alessio ha detto: “Una che è così e così allora non mi deve rompere il ca**o, sei una mong*la“. Il termine è stato utilizzato in maniera offensiva, il che ha fatto insorgere il pubblico da casa che ne ha subito chiesto l’espulsione dal programma. Cosa succederà? Gli autori prenderanno in considerazione la possibilità di squalificare Alessio Falsone dal reality per le parole pronunciate?

Grande Fratello: nuove accuse verso un concorrente

Secondo gli utenti social, la parola utilizzata da Falsone sarebbe un atteggiamento discriminatorio nei confronti delle persone con disabilità. Di conseguenza, il concorrente è stato accusato di abilismo, per cui è stata chiesta l’espulsione di Alessio dal programma.

Non sarebbe la prima volta che i telespettatori chiedono l’espulsione di Falsone dal reality show. Pare, infatti, che Alessio abbia pronunciato più di una volta una bestemmia, per cui il pubblico ha richiesto un provvedimento disciplinare. Tale provvedimento, tuttavia, non è mai arrivato. Ci saranno conseguenze stavolta?