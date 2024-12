Lulù Selassié, accusata dall’ex Manuel Bortuzzo di stalking, rompe il silenzio. Parlano gli avvocati dell’ex gieffina.

Nella giornata di ieri, martedì 3 dicembre, ha fatto grande scalpore la notizia che riguarda Manuel Bortuzzo, che ha accusato di stalking l’ex fidanzata Lulù Selassié. I due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello, ma la relazione si è conclusa poco tempo dopo.

Stando alle accuse, dopo la fine della loro relazione, Lulù avrebbe seguito e perseguitato l’atleta, arrivando a provocare un disagio tale da spingerlo a sporgere denuncia.

La situazione si sarebbe aggravata la scorsa estate, quando per la Selassié è stato disposto un divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico. Il processo è previsto per il 28 gennaio 2025, con ulteriori sviluppi attesi nei mesi successivi. Ma nelle ultime ore la Selassié ha deciso di rompere il silenzio sulla spinosa vicenda. Scopriamo che cosa ha detto.

La risposta di Lulù tramite i suoi legali

Per la prima volta, Lulù Selassié ha deciso di rompere il silenzio. Tramite il suo avvocato, ha dichiarato che i fatti emersi non sarebbero completamente veritieri.

“L’Avvocato Edoardo Albertario, in qualità di difensore di Lucrezia Selassiè – si legge su Il Tempio delle News – ci tiene a specificare quanto segue. È in primis scandaloso dal punto di vista giuridico e morale che giornalisti di varie testate siano in possesso di atti provenienti dalla Procura della Repubblica di Roma e dall’Ufficio GIP di Roma“.

La lettera prosegue: “Sono atti personalissimi, tra cui verbali di dichiarazioni spontanee, che in alcun modo sarebbero dovuti uscire da certi Uffici. In secondo luogo – continua – preme sottolineare che negli articoli usciti sulle testate di oggi sono state scritte delle inesattezze, se non addirittura delle falsità“.

L’avvocato precisa, inoltre: “Non vi è stata alcuna ammissione di responsabilità, la mia assistita si dichiara innocente e la verità processuale emergerà al momento e nelle sedi opportune“.

Prossime tappe e attesa per il processo

Il prossimo passo sarà la prima udienza, fissata per gennaio 2025. Nel frattempo, amici e familiari di entrambe le parti si sono mantenuti riservati e hanno, così, lasciato spazio alle speculazioni.

Durante la puntata di ieri della trasmissione La Vita in Diretta è stato rivelato che la situazione avrebbe ostacolato la vita sentimentale di Bortuzzo.

Ora non resta che attendere gli sviluppi di questa complessa vicenda, che si preannuncia ricca di colpi di scena.