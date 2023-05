Una foto, il commento della moglie e la risposta. Luca Argentero e Cristina Marino hanno dato vita ad un siparietto bollente…

Sono diventati di recente genitori bis, ma questo non impedisce a Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino di essere splendidi complici e super passionali. Pure sui social. La conferma è arrivata da un recente post Instagram dell’uomo che ha fatto impazzire la sua dolce metà e tantissime seguaci…

Luca Argentero, siparietto bollente con Cristina Marino

Luca Argentero

L’attore è tornato sul set di ‘Doc’ e non poteva non condividere il ritorno con un post che lo riguarda con tanto di primo piano e didascalia: “Si riparte” con riferimento, appunto alla ripartenza delle riprese della terza stagione della fortunata serie di Rai 1.

Quello che non è passato inosservato, però, è stato un particolare commento che ha poi ricevuto anche una bella risposta. “Fa anche visite a domicilio?”, ha scritto la bella moglie di Argentero, Cristina Marino. Frase a cui l’attore ha replicato: “Dove le fa male signorina?”.

Dallo scambio “a luci rosse” tra i due splendidi innamorati ha fatto seguito una serie di commenti da parte di tantissimi utenti che si sono lasciati andare in piena libertà. “Ah, che bello un dottore così”, “Dottore, a me fa male ovunque”, “Ci dite dove prenotiamo la visti? Credo, però, che saremo davvero tante…”.

Insomma, l’ironia non è mancata da parte dei due personaggi famosi così come da parte dei tantissimi seguaci che amano la coppia e, probabilmente, soprattutto il “dottore”… Staremo a vedere se i due più avanti daranno vita ad altri botta e risposta di questo tipo che confermano il super feeling e la grande complicità di coppia, per altro anche raccontata nel recente libro dell’attore.

Di seguito il post Instagram che ha scatenato i tantissimi commenti “piccanti”:

