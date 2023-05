Dopo un anno e qualche mese dalla scoperta del tumore, risonanza di controllo per Fedez che sui social racconta le sue sensazioni.

Aggiornamento social di Fedez che nella giornata odierna si è sottoposto ad una risonanza di controllo che lo ha messo, evidentemente, in agitazione. Il rapper ha raccontato di aver affrontato la visita in uno stato di ansia. Poi, per fortuna, anche la buona notizia.

Fedez, come è andata la risonanza di controllo

Fedez

Ormai più di un anno fa Fedez ha dovuto affrontare una grandissima sfida per quanto riguarda la sua salute. Come è noto, il rapper aveva scoperto di avere un tumore e, per questa ragione, aveva dovuto sottoporsi ad un delicato intervento. In tutta questa fase l’artista ha sempre avuto accanto le persone a lui più care alle quali, spesso, ha voluto dedicare dei ringraziamenti speciali come nel caso di sua moglie Chiara Ferragni.

Come spesso accade nei casi di tumori, i controlli devono poi essere periodici e nella giornata odierna il rapper si è sottoposto ad una risonanza per verificare il proprio stato di salute.

In una storia Instagram, l’artista ha scritto con tanto di foto dello stumento medico: “L’ansia che mi mette fare la risonanza…”, le sue parole. E poi. “Visita di controllo a un anno e qualche mese di distanza dal fattaccio andata bene. Oggi è una bella giornata”.

La conferma della bella giornata è poi data anche dalle stories successive dopo Federico si è fatto vedere prima con i figli e poi con la moglie Chiara in modo giocoso e ironico. Una bella notizia per lui, per la famiglia e anche per i tanti fan.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del rapper in occasione del compleanno di Chiara Ferragni:

Riproduzione riservata © 2023 - DG