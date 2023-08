Luca Argentero sta trascorrendo le vacanze con la sua famiglia e sui social ha condiviso una tenera dedica al suo secondo bebè.

Nei mesi scorsi Luca Argentero e Cristina Marino hanno accolto a braccia aperte il loro secondo bambino, Noè Roberto, e nelle ultime ore sui social l’attore ha condiviso una tenera foto in cui lo si vede cullare il bambino. “Un’altra storia d’amore…”, ha scritto Argentero nella didascalia all’immagine, e sua moglie Cristina Marino ha risposto: “Mi scoppia il cuore d’amore”.

Luca Argentero: la foto con il figlio

Luca Argentero ha fatto il pieno di like sui social condividendo una foto in cui è ritratto con suo figlio, il piccolo Noè Roberto. Lui e Cristina Marino hanno avuto la loro prima figlia, Nina Speranza, nel 2020 e per il momento non sembrano intenzionati ad allargare ulteriormente la famiglia.

“Io con lei vorrei fare tanti figli, ma nell’ultima gravidanza l’ho vista abbastanza provata e allora mi fermo, vedremo che cosa succede. Sono grato a quel pomeriggio ai Caraibi quando, sul set di un film, l’ho vista per la prima volta sotto una palma. Ci siamo guardati in un modo tutto nostro. E non abbiamo mai smesso”, ha confessato l’attore al Corriere della Sera. Sui social intanto la sua ultima foto con il piccolo Noè ha fatto il pieno di like e in tanti sono curiosi di sapere di più.