La storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è durata quanto un gatto in tangenziale dopo la fine del GF Vip e nelle ultime ore Edoardo ha postato un messaggio nelle sue stories che molti credono essere indirizzato proprio contro la sua famosa ex fidanzata.

“Grandi menti parlano di idee, menti mediocri parlano di fatti e menti piccole parlano di persone”, ha scritto.

Nelle ultime ore sui social Edoardo Donnamaria ha condiviso un messaggio che molti credono sia rivolto contro Antonella Fiordelisi. Sulla questione ovviamente non vi sono conferme e sono in tanti a chiedersi se tra i due vi saranno ulteriori botta e risposta e se Antonella romperò il silenzio in merito alla questione.

Lei e Edoardo hanno vissuto un’intensa liaison durante la loro partecipazione al GF Vip ma ben presto la relazione tra i due si è conclusa in un nulla di fatto. Oggi tra i due non sembra esistere la possibilità di un ricongiungimento e in tanti tra i fan si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro.