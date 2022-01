Luca Argentero non ha solo due amori nella sua vita, la compagna e la figlia, ma anche un terzo: il suo cane. Cosa sappiamo sull’animale?

Attore molto apprezzato, Luca Argentero è il personaggio di punta degli ultimi anni. Dalle fiction ai film, spesso finisce al centro dell’attenzione anche per via della sfera privata. Padre e compagno affettuoso, in pochi sanno che è anche un grande amante degli animali. In casa ha accolto un cane, che è il terzo amore della sua vita.

Luca Argentero: tutto sul suo cane

Sono lontani i tempi in cui un giovanissimo Luca Argentero si affacciava al mondo dello spettacolo come concorrente del Grande Fratello. Dopo quell’esperienza televisiva, la sua carriera ha preso il via e oggi è un attore molto apprezzato. Dopo la fine del lungo matrimonio con Myriam Catania, ha incontrato Cristina Marino e ha iniziato una bellissima storia d’amore con lei. Il 20 maggio del 2020, i due sono diventati genitori della piccola Nina Speranza. Luca, però, non ha soltanto due grandi donne nella sua vita, ma anche una femminuccia pelosa. Stiamo parlando del suo cane, che ha chiamato Leyla.

Sul suo profilo Instagram, Argentero parla dell’animale come Princess Leyla, appellativo che sottolinea il grande amore che nutre per l’amico a quattro zampe. Di razza Golden Retriever, il cane è entrato nella vita dell’attore nel lontano 2015, quando era ancora sposato con la nipote di Simona Izzo. Quando il matrimonio è finito, è stata proprio Leyla a leccare le ferite del suo padrone.

3 curiosità sul cane di Luca Argentero

Argentero è follemente innamorato della sua Leyla e quando Cristina Marino è entrata nella sua vita ha accettato di dividere il compagno con l’amico a quattro zampe.

-Luca e Leyla, oltre a grandi passeggiate, fanno anche yoga insieme.

-Ai tempi del matrimonio con Myriam Catania, i due avevano un altro cane oltre a Leyla, Russell. Sembra che quest’ultimo sia stato affidato alla sorella di lui, ovvero Francesca Argentero.

-Russel, a differenza del cane di Luca, è di razza border collie.

