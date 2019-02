Tra paillettes e lustrini, a trionfare sul palco dell’Ariston è Dolce&Gabbana. Al festival di Sanremo 2019, tanti i look firmati dal duo della moda italiana…

Se le giacche broccate e jacquard impreziosite da cristalli e glitter degli uomini sul palco dell’Ariston sono degne di nota, non sono da meno i look delle donne ospiti del festival. Fiorella Mannoia, Laura Chiatti e Alessandra Amoroso: tre star italiane che, seppur molto diverse tra loro, sono unite, sotto il segno della moda, da Dolce&Gabbana.

Tutte hanno scelto look particolari, in linea con il loro stile e sopra le righe per il mood della gara canora. E hanno portato in trionfo una delle Maison Made in Italy più glamour degli ultimi anni: Dolce&Gabbana, che al Festival di Sanremo 2019 la fa decisamente da padrone.

Rivediamo insieme i look dei due stilisti che hanno segnato le serate della competizione!

Il tailleur damascato di Fiorella Mannoia

Capelli rossi intensi, sguardo penetrante e pelle candida. Non serve altro per dare luce alla splendida e bravissima Fiorella Mannoia che, a ragione, sul palco dell’Ariston ha indossato un tailleur damascato giacca e pantalone di Dolce&Gabbana. Un look sobrio, raffinato, elegante e austero al tempo stesso. Un outfit che sa di Italia, che sa di Sicilia, ricco di lavorazioni camuffate dal tono su tono.

A dare slancio e femminilità all’artista ci pensano le décolleté a punta stretta. Ecco il look di Fiorella Mannoia a Sanremo 2019:

L’abito floreale e mesh di Laura Chiatti

Di Dolce&Gabbana anche lo splendido abito floreale di Laura Chiatti, anche lei tra le ospiti di Sanremo 2019. L’attrice ha sceso le scale con leggerezza ed eleganza, proprio come richiesto a tutte le donne che prendono parte al festival.

Il vestito lungo e strapless dall’effetto mesh con corpetto bustier a cuore ha uno sfondo nero, foglie verdi scuro e maxi fiori rosa sfumati con petali sul fondo della gonna. Risultato? Divina ninfa dei boschi.

Piume e strass per il look di Alessandra Amoroso in Dolce&Gabbana

Completo nero con pantaloni a sigaretta e una giacca che non passa inosservata compongono il look di Alessandra Amoroso. La cantate salentina ha scelto un outfit molto semplice dove a farla da padrone è la giacca cropped con fiocchi di strass e maxi spalline ricoperte di piume nere.

Stile alternativo e rock per la Amoroso che, come le altre ospiti, ha portato al trionfo Dolce&Gabbana al festival di Sanremo 2019.