A breve l’apertura della prima piscina sospesa: a 35 metri d’altezza si staglia tra due palazzi vicini, a Londra.

Non una semplice piscina, ma una struttura unica nel suo genere, questa è Sky Pool la prima piscina sospesa al mondo. La piscina fa da collegamento tra il decimo piano di due palazzi estendendosi tra di essi sospesa letteralmente nel vuoto. Vediamo come è nata l’idea di questo progetto e chi lo ha realizzato.

Nuotare sospesi nel vuoto: a Londra si può

La Sky Pool è una piscina unica nel suo genere sospesa nel vuoto e con una struttura trasparente che permette di vedere attraverso il fondo sostenuta da un telaio in acciaio. La piscina sarà a disposizione dei residenti del quartiere residenziale Embassy Gardens, nell’area di Nine Elms, a Londra. Chi non soffre di vertigini potrà provare l’ebbrezza di nuotare a 35 metri di altezza, sospeso in acqua. L’impianto londinese che possiamo ammirare qui in foto arriva dal Colorado dove è avvenuta la produzione e i test di resistenza.

Si tratta di un progetto dello studio di architetti Arup Associates, realizzatori tra l’altro della Sydney Opera House. L’opera è stata portata avanti grazie alla collaborazione con un gruppo di ingegneri della Eckersley O’Callaghan e il contributo dei designer della Reynolds che di solito si occupano di acquari. L’inaugurazione ufficiale era prevista inizialmente per l’estate scorsa, ora l’apertura è stata finalmente ufficializzata per 19 maggio.

Piscine da record nel mondo

Negli anni abbiamo spesso sentito parlare di piscine da record, strutture che si sono aggiudicate il primato come piscina più grande o più profonda del mondo. Per chi non lo sapesse, la piscina che è entrata nel primato per essere la più grande al mondo è in Cile.

Si tratta di una piscina della piscina di un resort privato, San Alfonso del Mar, non molto distante da Santiago. Con i suoi 77 mila metri quadrati e la lunghezza di 20 piscine olimpioniche messe insieme. Naturalmente per garantire l’ammontare di due milioni e mezzo di litri d’acqua sfrutta direttamente il limitrofo Oceano Pacifico, le cui acque vengono opportunamente filtrate prima di essere immesse in vasca. Ma a dispetto delle aspettative la piscina più grande al mondo non ottiene il primato per la profondità. Record che, invece, spetta alla Polonia con la sua Deepspost che raggiunge il primato dei 45,5 metri di profondità.

