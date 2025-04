Quando inizia Lolita Lobosco 4? La data e le anticipazioni

Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo a Le indagini di Lolita Lobosco 4, la nuova stagione della fiction con Luisa Ranieri.

Dopo gli ottimi ascolti fatti registrare quando sono stati mandati in onda per la prima volta, la Rai ha deciso di mandare in onda gli episodi di Le indagini di Lolita Lobosco 3 in replica a partite da domenica 27 aprile 2025. Ma quando esce invece Lolita Lobosco 4? Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo alla nuova stagione.

Lolita Lobosco 4 quando inizia?

La data esatta della messa in onda su Rai 1 degli episodi di Le indagini di Lolita Lobosco 4 non è stata ancora annunciata, quello che al momento è noto è che la fiction tornerà in TV nel 2026. Il fatto che tra l’uscita della seconda e quella della terza stagione fosse passato solamente un anno aveva fatto sperare in molti che lo stesso potesse accadere per l’uscita della quarta stagione.

Luisa Ranieri

Invece bisognerà avere ancora un po’ di pazienza per vedere le nuove puntate e scoprire le nuove indagini di cui si occuperà la protagonista.

Le indagini di Lolita Lobosco 4: il cast della fiction

Per quel che riguarda il cast di Le indagini di Lolita Lobosco 4, il ruolo della protagonista è sempre affidato a Luisa Ranieri che, parlando del suo personaggio in un’intervista a La Repubblica, aveva dichiarato: “E’ una donna che fa il suo lavoro senza rinunciare alla sua femminilità, non le interessa il giudizio degli altri”.

Nel cast di Lolita Lobosco 4 troviamo poi gli altri protagonisti che abbiamo imparato a conoscere nelle precedenti edizioni, come Filippo Schicchitano, Jacopo Cullin, entrambi nelle vesti di due poliziotti del commissariato di Bari dove è ambientata la storia, gli agenti Forte e Esposito. Lunetta Savino interpreta invece il ruolo di Nunzia, la madre della protagonista.