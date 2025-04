Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo al Concerto del primo maggio 2025: i cantanti, la location, i conduttori e altro ancora.

Come da tradizione, anche quest’anno per la Festa dei Lavoratori a Roma si terrà il consueto Concerto del 1° maggio. Sono molti gli artisti che per tutta la giornata si esibiranno sul palco: vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su questa nuova edizione del Concertone a partire da chi sono tutti i cantanti che si esibiranno a Roma.

Concerto 1 maggio 2025: i conduttori

A presentare il Concerto dell’1 maggio 2025 a Roma è stato scelto un trio di artisti: Noemi, Ermal Meta e BigMama. Insieme a loro ci sarà poi anche Vincenzo Schettini, professore e divulgato scientifico diventato da tempo una star dei social e che abbiamo visto anche su Rai in La fisica dell’amore.

BigMama

Concerto 1 maggio 2025: i cantanti

I cantanti che si esibiranno al Concerto dell’1 maggio 2025, in ordine alfabetico, sono: Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, I Patagarri, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimì, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con special guests, The Kolors, Tredici Pietro.

Concerto 1 maggio 2025: la location

Il concerto del primo maggio 2025 tornerà in Piazza San Giovanni. Lo scorso anno, a causa di alcuni lavori nella piazza, era stato necessario trovare una location differente ed era stato organizzato al Circo Massimo. Ora tornarà nella sua location storica.

Dove vedere il Concerto dell’1 maggio in streaming e in TV

Il Concertone dell’1 maggio 2025 sarà trasmessa in diretta TV su Rai 3 a partire dalle ore 15.15 e la diretta proseguirà per tutto il giorno fino alla conclusione dell’evento. Il Concerto dell’1 maggio può essere visto anche in diretta streaming su RaiPlay e ascoltato alla radio sulle frequenze di Rai Radio 2.