Chi è Vincenzo Schettini? Impossibile che passi inosservato, impossibile non riconoscerlo: ecco tutto quello che c’è da sapere sul prof che insegna Fisica ai ragazzi… su TikTok!

Vincenzo Schettini è uno dei volti amati dei social, noto al popolo del web come “il prof di Fisica tiktoker“. La sua è una storia tutta da gustare, lezione dopo lezione, e ora partiamo alla scoperta di tutto quello che c’è da sapere sulla sua biografia! Ecco chi è esattamente e perché ha stregato migliaia di ragazzi…

Chi è Vincenzo Schettini e dove vive?

Vincenzo Schettini è per tutti il prof tiktoker che insegna Fisica sui social! La sua intuizione, quella di coniugare insegnamento e web in modo più immediato e accattivante, è stata accolta da un ampio consenso e in poco tempo la sua storia è diventata virale.

Nato in Puglia (dove vive) nel 1977, Vincenzo Schettini si è laureato in Fisica nel 2004 ed è anche diplomato in violino e didattica della musica. Nel corso della sua carriera di insegnante anche l’impiego come docente dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Luigi Dell’Erba” di Castellana Grotte (Bari).

Docente di Fisica alle superiori, è conosciuto online attraverso il suo progetto @lafisicachecipiace e si sarebbe avvicinato alle piattaforme social grazie ai suoi studenti. Con le sue videolezioni, dense di contenuti “complessi” spiegati in modo semplice e diretto, ha conquistato una community sempre più numerosa: nell’estate 2022 è arrivato a contare oltre 250mila iscritti al suo canale YouTube “La Fisica che ci piace“, è seguitissimo anche su Facebook e Instagram e ha centinaia di migliaia di follower su Tiktok (dove vanta milioni di like)!

La vita privata di Vincenzo Schettini

Per quanto riguarda la vita privata, del professore Vincenzo Schettini non si sa praticamente nulla. Tutte le informazioni emerse sul suo conto riguardano esclusivamente la sua storia di prof di Fisica tiktoker, nata per caso dopo aver capito il potere dei social nella diffusione del sapere (e grazie ai consigli dei suoi studenti su come muoversi sulle varie piattaforme)!

“Mi divertivo in classe coi miei studenti che mi seguivano come se stessero guardando un film – ha raccontato al Sole 24 Ore, poi i social mi hanno incuriosito, inizialmente Facebook, e ho pensato ‘Perché non fare lezione in Rete e avere 30mila studenti anziché 30?'”. Detto e subito fatto: oggi, Vincenzo Schettini è il professore più seguito del web!

Altre 4 cose da sapere su Vincenzo Schettini

– Ecco come spiega su YouTube la nascita del suo progetto: “Miei LOVVINI! Questo canale è per tutti! Per chi ama la fisica, per chi vuole capirla meglio, perché si vuole divertire a scoprire come é fatto il mondo, per chi non riesce a studiare questa materia sui libri ma vuole qualche spunto in più“.

– Il suo primo libro è intitolato La Fisica che ci piace.

– Non solo fisico e insegnante, ma anche un musicista… con un suo gruppo gospel! Vincenzo Schettini si dedica alla musica nel tempo libero e alle sue pillole di sapere sulla scienza per chiunque voglia imparare!

– Si definisce un “curioso di natura”, appassionato anche di Storia e Filosofia!

