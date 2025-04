Di cosa parla e dove vedere Il Giardiniere? Tutto sulla serie TV del momento

Dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è d sapere su Il Giardiniere, la serie TV spagnola che sta avendo un grande successo.

Si intitola Il Giardiniere ed è una delle serie TV di maggiore successo di questo 2025. In poco tempo dalla sua uscita la serie TV spagnola ha scalato le classifiche di visualizzazioni in tutto il mondo e ha avuto un grande successo anche in Italia, vediamo allora tutto ciò che c’è da sapere riguardo a Il Giardiniere: dove poterla vedere, di che cosa parla e da chi è composto il cast.

Il Giardiniere: la trama della serie TV

Il protagonista principale di Il Giardiniere è Elmer, un ragazzo che lavora insieme alla madre nel vivaio di famiglia. Ma sia Elmer che la madre nascondono un segreto: sono due sicari su commissione. Elmer da bambino ha vissuto un trauma che ancora si porta dentro e che lo rendo incapace di provare emozioni, motivo per il quale è diventato un killer perfetto.

La prima stagione della serie TV è composta da sei episodi e affronta temi come il rapporto tossico tra un genitore e il figlio, la capacità di rialzarsi dopo le caduta, il mondo dei sentimenti, il libero arbitrio e altre tematiche molto attuali: motivo per il quale ha avuto un grande successo.

Dove vedere Il Giardiniere in streaming e in TV

Il Giardiniere è una serie TV Netflix e per vederla è necessario quindi sottoscrivere un abbonamento a questa piattaforma on demand. Non c’è invece la possibilità di vedere Il Giardiniere in streaming gratis su altre piattaforme e o in TV.

Il Giardiniere: il cast della serie TV

Il protagonista principale di Il Giardiniere, Elmer, è interpretato dall’attore spagnolo Alvaro Rico. Nel cast della serie TV troviamo poi anche Iván Massagué, Javier Morgade, Emma Suárez ed Esteban Roel.