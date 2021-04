LOL: Chi ride è fuori si è rivelato un successo travolgente: ecco come fare per assicurarsi gli oggetti protagonisti delle scene.

LOL: Chi ride è fuori è il nome del comedy show che di recente ha debuttato sulla piattaforma web di Amazon Prime Video riscuotendo, fin da subito un enorme successo. Condotto dal rapper milanese Fedez e dall’esplosiva Mara Maionchi, il programma sta letteralmente spopolando anche sui vari social network ma oltre ai suoi contenuti adesso, pare che ad essere ricercatissimi in rete, ci siano proprio gli strani oggetti protagonisti di alcuni degli sketch della serie, ecco quali sono e dove trovarli.

LOL: Chi ride è fuori, oggetti delle scene in vendita

Pare che sia stato proprio un bastone verde fluorescente, usato dallo youtuber Frank Matano, ad essere l’oggetto più ricercato in rete di LOL: Chi ride è fuori, una versione simile del bastone è reperibile sul sito e-commerce Yappashop.

Su Amazon – ma anche su altri negozi online – è più facile reperire il dinosauro gonfiabile che Ciro ha cavalcato sul palco e poi fra gli oggetti più richiesti ci sarebbe anche il microfono da karaoke trovato da Katia Follesa e conteso anche dagli altri partecipanti perché dotato di alcuni effetti audio. Di questo microfono sono disponibili diversi modelli in rete e in svariati e-commerce.

LOL: Chi ride è fuori, formula vincente

La formula vincente di LOL: Chi ride è fuori è molto semplice: rinchiudere dieci comici all’interno di una casa teatro all’incirca per 6 ore e con un unico obiettivo: quello di non ridere mai perché al primo accenno di una risata vediamo intervenire i giudici, Mara Maionchi e Fedez, ammonire il comico in questione con tanto di cartellino giallo ma nel caso questi continui, si alzerà il cartellino rosso con l’automatica espulsione.

Il vincitore porterà a casa centomila euro da devolvere in beneficenza e il cast è così composto: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo Petrolo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa,Ciro Priello,Fru, Michela Giraud e Luca Ravenna.