Giovedì 15 ottobre arriverà nelle sale cinematografiche Lockdown all’italiana, la nuova commedia diretta da Enrico Vanzina.

I mesi del lockdown obbligatorio tra le proprie mura domestiche a causa del Covid-19 li ricordiamo tutti. E non con grande piacere. Anche per questo motivo il regista Enrico Vanzina ha deciso di provare a ribaltare quel ricordo che accomuna tutti gli italiani con la sua nuova commedia: Lockdown all’italiana dove, in chiave chiaramente ironica, vengono raccontate le storie di due famiglie tra le proprie mura domestiche durante la scorsa primavera, nei mesi appunto in cui l’emergenza Coronavirus in Italia era più grave che mai.

Lockdown all’italiana, quando esce?

L’uscita nelle sale cinematografiche di Lockdown all’italiana è prevista per giovedì 15 ottobre. Nella locandina del film Medusa (la casa produttrice della pellicola, ndr), l’ha definito come “una commedia mai così attuale di Enrico Vanzina”.

Ma di cosa parla Lockdown all’italiana? I protagonisti sono due coppie ormai da tempo in crisi che senza l’emergenza sanitaria in corso si sarebbero separate, a causa del sconfinamento obbligatorio nelle proprie abitazioni dovranno però vivere ancora insieme, dicendosi tra faccende domestiche, smart-working e attività sportive (ovviamente dentro casa).

Lockdown all’italiana: il cast del film

I quattro grandi protagonisti di Lockdown all’italiana sono Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni e Martina Stella.

Per quanto riguarda Ezio Greggio, si tratta di un ritorno nel mondo del cinema a tre anni di distanza dall’ultima volta: escludendo Super vacanze di Natale, che si tratta di un grande mix dei film Vacanze di Natale, era dal 2011 che non lo vedevamo sul grande schermo, da quando ha diretto e interpretato Box Office 3D – Il film dei film.

Martina Stella, Paola Minaccioni e Ricky Memphis di recente avevano invece tutti e tre lavorato insieme in un’altra commedia: Natale a 5 stelle, prodotta e distribuita da Netflix nel dicembre del 2018. Ora si sono ritrovati nel cast del film di Enrico Vanzina.

