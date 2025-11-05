Pavarotti 90 l’uomo che emozionò il mondo: data, anticipazioni e ospiti della serata evento

Pavarotti 90 l’uomo che emozionò il mondo: anticipazioni e ospiti della serata evento che celebra il grande Maestro scomparso nel 2007.

Va in onda in prima serata su Canale 5, Pavarotti 90 l’uomo che emozionò il mondo, un omaggio a uno dei migliori artisti che l’Italia abbia mai avuto. L’evento arriva nel 90esimo anniversario della sua nascita e a vent’anni dalla sua morte. Scopriamo anticipazioni e ospiti.

Pavarotti 90 l’uomo che emozionò il mondo: anticipazioni

Prodotto da Friends TV con la regia di Luigi Antonini, Pavarotti 90 l’uomo che emozionò il mondo celebra la voce, il carisma e l’impegno di uno degli artisti italiani più famosi al mondo. A distanza di 90 anni dalla sua nascita e di 20 anni dalla sua scomparsa, la serata evento riporta al centro della scena colui che per primo è riuscito a rendere l’Opera accessibile a tutti. Le anticipazioni promettono uno spettacolo imperdibile.

Ad accogliere gli ospiti nella magnifica cornice dell’Arena di Verona sarà Michelle Hunziker. Sul palco saliranno volti nazionali e internazionali, alcuni dei quali hanno condiviso un pezzo di vita con il grande Pavarotti. Amici e collaboratori, ma anche semplici colleghi, tutti uniti per ringraziare e ricordare il Maestro.

Tra gli ospiti ci saranno: Andrea Bocelli, Andrea Griminelli, Angela Gheorghiu, Biagio Antonacci, Carmen Giannattasio, Fabio Sartori, Francesco Meli, Giulia Mazzola, Giuliano Sangiorgi, Giuseppe Infantino, Hauser, Il Volo, Jonathan Tetelman, José Carreras, Laura Pausini, Ligabue, Lorenzo Licitra, Luca Carboni, Mahmood, Marcelo Álvarez, Mariam Battistelli, Plácido Domingo, Umberto Tozzi, Vittorio Grigolo e Yusif Eyvazov.

Quando va in onda Pavarotti 90?

Tutti gli ospiti di Pavarotti 90 l’uomo che emozionò il mondo si esibiranno accompagnati dall’Orchestra della Fondazione dedicata al Maestro, che unisce tradizione e innovazione. Grazie a questo evento, la Fondazione continuerà a sostenere i giovani cantanti lirici e la Casa Museo di Modena e supporterà l’Operazione Pane dell’Antoniano. L’appuntamento è in programma per mercoledì 5 novembre 2025, in prima serata su Canale 5.