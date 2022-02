La guerra in Ucraina sta martoriando anche gli animali, alcuni sono morti a causa dei combattimenti e molti sono sedati e feriti.

Secondo quanto riporta la BBC, durante la notte lo zoo di Kiev è stato colpito da diversi bombardamenti avvenuti nella zona adiacente alla struttura. Numerose esplosioni e colpi di arma da fuoco hanno reso il parco teatro di guerra e molti animali sono morti e feriti.

Anche gli animali sono morti innocenti per mano della guerra

Come riporta Today: “L’ultimo aggiornamento sulla salute di persone e animali è arrivata ieri mattina direttamente da Cyril Trentin, CEO del Parco, e non riportava notizie di vittime o feriti ma di sedativi al bisogno per gli animali e di rifugi antiatomici per gli uomini. Sappiamo per certo invece della morte sotto le bombe di tre cervi reali e del ferimento di alcuni primati all’Ecopark Feldman, dove è in corso il quarto giorno di bombardamenti. In un video, il silenzio surreale della guerra spezzato dai versi degli animali e i danni alla struttura.“

Lo staff dello zoo, che ospita anche delle specie in estinzione, ha rilasciato un’intervista a Today specificando che gli attacchi militari erano indirizzati proprio a loro, e non si tratta di un’incidente. L eloro dichiarazioni: “Non possiamo dire che sia stato un incidente. Intorno a noi c’è solo foresta e un’autostrada, ci hanno voluto colpire pur non essendo noi un obiettivo militare”.

