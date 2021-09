Lily Collins al settimo cielo pubblica una foto sul suo profilo Instagram per raccontare ai suoi fan come sta andando il matrimonio.

Continua l’incredibile favola di Lily Collins e di suo marito Charlie McDowell. L’attrice e lo sceneggiatore si sono uniti in matrimonio il 4 di settembre con una cerimonia avvenuta nell’intimità di un bosco incantato. Per l’occasione, la Collins aveva vestito un abito personalizzato di Ralph Lauren candido come una nevicata. Non aveva fatto alcun mistero di quanto fosse felice, lasciando trapelare tutta l’intensità del suo amore attraverso le didascalie delle foto del matrimonio pubblicate sul suo profilo Instagram.

Ora, a distanza da un paio di settimane e in piena luna di miele, Lily Collins torna a parlare di quanto sia felice di essersi sposata. L’attrice di “Emily in Paris”, infatti, ha pubblicato un nuovo scatto che la ritrae con il suo consorte mentre si scambiano un bacio appassionato. Sullo sfondo un bosco di pini, così ritti che sembrano sull’attenti a cospetto dei due innamorati. A giudicare dalla location del matrimonio e da quella di quest’ultimo post, si direbbe che la coppia ama profondamente stare nella natura.

“Aggiornamento veloce” scrive la Collins nella didascalia della foto. “Il matrimonio è davvero bello…“