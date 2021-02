Dopo il grande successo delle scarpe andate a ruba, Lidl si unisce a Nike e pensa ad una linea di capi sportivi economici.

Il sodalizio dell’anno è arrivato, senza neppure troppo clamore. Lidl e Nike si uniscono per realizzare insieme una linea di capi sportivi cheap, alla portata di tutti e pensata per tutti. L’iconica virgola conquista così una posizione privilegiata nella catena che più di tutte continua ad essere nell’occhio del ciclone. Inizialmente però la collezione sarà un’esclusiva solo online.

Lidl e Nike: un esperimento promettente

Questo accordo inaspettato, e che conferma le intenzioni del colosso tedesco di diventare una catena competitiva che riesca ad unire qualità e low cost, deve molto sicuramente al successo delle scarpe da 12,99.

Fonte foto: https://www.lidl.de/de/nike-t-shirt-herren/p356659

Un successo inaspettato, che ha spinto un gran numero di persone ad accaparrarsi questa edizione limitata accettando di pagarle anche di più quando ormai il sold out era già alle porte. Nike quindi deve senz’altro aver visto che Lidl attira, piace, e che le sue proposte originali ed economiche hanno un effetto rilevante sul mercato.

Da lì quindi la proposta di siglare un accordo per una collezione che per ora sarà venduta in esclusiva solo online, considerato il periodo di pandemia e scongiurare eventuali assembramenti e file.

Lidl Italia e Nike: quando arriva la collezione

Attualmente i capi di abbigliamento Nike, sono in vendita solo in Spagna e in Germania. La collezione composta da maglie e felpe colorate è una linea basic, comoda, pratica ed oversize, non mancano però anche zaini ed accessori, in nuance rosso, blu e grigio. Una linea sportiva in perfetto oversize style da non farsi sfuggire.

Ovviamente quando arriverà in Italia. L’obiettivo infatti è di renderla disponibile gradualmente su tutti i mercati, ma dovremo attendere ancora un po’ per acquistarla sull’e-commerce italiano di Lidl. I prezzi naturalmente sono alla portata di tutti: dagli 11,99 euro ai 39,99 per le felpe.

Si può quindi immaginare un altro successo doppio a breve: stavolta insieme a Nike. E che probabilmente farà tremare anche un colosso sportivo come Decathlon.

Fonte foto di copertina: https://www.lidl.de/de/nike-kinder-sweatpullover-mit-kapuze-mit-kaenguru-tasche/p358832