In occasione di San Valentino, cuori e non solo, outfit romantici ma scegliendo lo stile più adatto alla nostra personalità e al nostro mood. Ecco qualche proposta.

Manca poco a San Valentino, e ovviamente puntuale arriva la domanda del cosa mi metto. Gli Outfit di San Valentino 2021 possono essere sportivi, romantici o chic, perfetti se anche ricoperti di cuoricini, approfittando delle capsule nate proprio in occasione della festa degli innamorati. Rosso, rosa, in versione pastello, da abbinare al nero o al bianco, sono i colori perfetti per scegliere un look tema love, ma ciò che conta è che in un giorno speciale da dedicare al vostro partner e a voi, stiate al top, scegliendo gli abiti che più vi facciano sentire a vostro agio.

Outfit San Valentino 2021: romantiche e chic

Per molte coppie la destinazione di San Valentino in questo 2021 sarà la casa, ma ciò non vuol dire che dobbiamo rinunciare ad indossare qualcosa di carino. Se abbiamo deciso insieme al nostro partner di rendere l’atmosfera speciale, optando per una cenetta a lume di candela, allora puntiamo su un look romantico e chic.

– Approfittando dei saldi ancora in corso, Mango propone dei vestitini in chiffon, oppure ad effetto satin o fiorati: scegliamo qualcosa di romantico e prezioso, esattamente come se andassimo in un ristorante. Anche qualcosa di plissettato e stretto in vita è perfetto: romantico e sofisticato.

– Per chi il romanticismo ama esprimerlo con i colori e uno stile casual, anziché i cuori, come dire di no alla maglietta dedicata ad uno degli amori più belli della storia della musica e del costume: basta una maglietta dedicata a John Lennon e Yoko Ono a cui abbinare un cappottino rosso.

Una capsule San Valentino edition proposta da Zara. Pantalone nero elegante o un jeans con strass, un look easy chic perfetto per chi sceglie un pranzo fuori.

Come vestirsi alla festa degli innamorati: comode e sportive

E per le più sportive la capsule dedicata all’amore di Adidas sarà quanto di meglio aveste potuto desiderare: scarpe, pantaloni acetati in diversi modelli e felpe, che accanto al logo del brand presentano delle applicazioni in cuoricini. Le Superstar bianche in particolare, potrebbero essere un ottimo investimento anche in vista della primavera.

E se al pantalone sportivo volete aggiungere qualche cuore in più, un maglione con i cuoricini, oltre ad essere comfy, vi darà quel tocco romantico, classico e intramontabile da sognatrice innamorata.

