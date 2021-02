Occasione unica per chi sogna di lavorare nella moda: Jimmy Choo apre a Londra la sua università, scommettendo sui talenti del domani.

Le richieste del mercato del fashion oggi sono diverse da quelle di un tempo, e di conseguenza anche le figure imprenditoriali pertinenti devono saperne molto di più degli stilisti di ieri. Ecco perché Jimmy Choo ha deciso di aprire la sua università, per insegnare e scommettere sui più giovani.

Le scarpe del designer malese sono le più desiderate al mondo, osannate da Carrie Brandshaw in Sex and The City. Il motivo? Chissà che frequentando questa scuola i segreti di Choo non vengano svelati e tramandati dai fortunati adepti.

Jimmy Choo: il guru delle scarpe femminili in cattedra

Jimmy Choo insieme a Chistian Louboutin e Manolo Blahnik, è il nome per eccellenza a cui si pensa per chi cerca delle scarpe eleganti, ma capaci di essere trendy e non convenzionali, dettando lo style del momento. Come faccia ad essere sempre al passo con i tempi, senza invecchiare mai, è quello che lo stilista si prefigge di insegnare ai suoi futuri studenti.

Si tratta infatti di un progetto di formazione nel quale Choo condividerà la sua esperienza, i suoi segreti, le idee e gli obiettivi che hanno reso le sue scarpe e il suo stile iconico, uno dei più amati anche da Lady D.

Si parlerà di moda da un punto di vista pratico ma anche da una prospettiva fortemente imprenditoriale e strategica. Oggi infatti uno stilista deve anche saper essere imprenditore di se stesso, consapevole delle opportunità che può trarre dal proprio marchio valorizzandone il potenziale.

Jimmy Choo, la scuola: quanto costa

Gli studenti saranno in cattedra da Settembre 2021, quando inizieranno il loro percorso alla JCA/London Fashion Academy nel cuore di Londra, a Mayfair. Una scelta, quella della capitale britannica, che per il designer non è stata casuale, in quanto centro nevralgico della moda globale.

I corsi avranno un costo di 18.000 sterline, circa 20.000 euro, con possibilità per alcuni studenti di accedere a borse di studio per merito. Un’ università per niente economica, anche per l’obiettivo che si pone: formare e dotare di tutte le competenze necessarie gli stilisti innovativi del domani.