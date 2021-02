San Valentino è alle porte e Pandora ha pensato ad una collezione che ci ha fatto già innamorare! E con il 3×2 possiamo sognare.

Se siete amanti dei gioielli Pandora, leggete attentamente perché a San Valentino c’è una grande occasione da non farsi sfuggire. Il brand di gioielli più trendy del momento ha lanciato un’offerta speciale per la festa degli innamorati, ma anche le single amanti dei gioielli possono approfittarne per arricchire o rinnovare il proprio portagioielli.

Collane, anelli ed orecchini dalle forme originali e decorati con pietre preziose a tema love, scintillanti bijoux da poter sfoggiare anche ben oltre San Valentino!

San Valentino Pandora: l’offerta 3×2

Con l’offerta 3×2 possiamo scegliere ben tre gioielli tra i selezionati della collezione Pandora dedicata all’amore, ed il terzo sarà completamente gratis. Una promozione che possiamo ben condividere anche con i nostri fidanzati, che anche last minute potranno portarci in un negozio Pandora e farci scegliere i gioielli che più conquisteranno il nostro cuore.

A beneficiarne possono essere anche le sole appassionate del marchio che possono così cogliere al volo la possibilità di regalarsi due gioielli Pandora e magari decidere poi di regalare il terzo alla mamma, alla zia o alla migliore amica. Perché San Valentino non è solo degli innamorati, e un cuore in bijoux non dispiace a nessuno!

Pandora: charms, anelli, bracciali e orecchini in tema love

I gioielli selezionati da Pandora per l’offerta 3×2 comprendono non solo anelli, bracciali, collane ed orecchini, ma anche i charms che ci permettono di comporre e personalizzare i bracciali iconici Pandora. Tra i modelli in promozione anche quelli della Disney che ci hanno incantato questo Natale.

Fonte foto: https://it.pandora.net/it/gioielli/collana-con-pendente-pandora-o-piccolo/NE_G0020.html

Tra gli anelli perfetti per l’occasione ci sono i minimal con la pietra colorata in fucsia o trasparente a forma di cuore, da poter abbinare agli orecchini a forma di cuore asimmetrici che si indossano come dei cerchi. Due proposte bijoux a tema che potete completare con una collana con pendente per avere il vostro personale love set.

Fonte foto di copertina:

https://it.pandora.net/it/gioielli/orecchini/orecchini-a-cerchio/orecchini-a-cerchio-cuore-asimmetrico/297822.html