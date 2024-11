Quando inizia Libera? La data di uscita e le anticipazioni sulla fiction con Lunetta Savino

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Libera, la fiction di Rai 1 con protagonista Lunetta Savino: il cast, le anticipazioni, quando inizia.

Tra le tante novità su Rai 1 del 2024, per quel che riguarda le fiction, c’è sicuramente Libera. La serie TV ha per protagonista un’integerrima giudice di origine siciliana, Libera Orlando per l’appunto, che lavora al tribunale di Trieste e che da anni è tormentata dalla misteriosa morte della figlia Bianca, avvenuta 15 anni prima. La giudice è ancora alla ricerca della verità e per questo decide di indagare di nascosto sul caso grazie all’aiuto di un uomo che, inizialmente, ritiene essere erroneamente l’assassino della figlia. Invece si rivelerà il suo più grande alleato.

Quando inizia Libera? La data di uscita della fiction

La prima puntata di Libera andrà in onda su Rai 1 martedì 19 novembre 2024, ovviamente in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa. La prima stagione della serie TV è composta da quattro puntate che andranno in onda per altrettante settimane sempre su Rai 1.

Ovviamente Libera potrà essere vista anche in streaming (sia in diretta che non) sulla piattaforma on demand RaiPlay.

Libera: il cast della fiction

A vestire i panni della protagonista della fiction, la giudice Libera Orlando, è Lunetta Savino, attrice molto nota al pubblico di Rai 1 che è stata protagonista negli anni di molte altre fiction di grande successo.

Il coprotagonista è Matteo Martari, che veste i panni di Pietro Zanon, l’ex criminale che Libera Orlando pensa che possa aver ucciso sua gioia e che invece non solo è innocente, ma diventa il suo più grande alleato per scoprire la verità.

Nel casto della fiction Libera, che è diretta dal regista Gianluca Mazzella, troviamo poi anche Gioele Dix, Claudio Bigagli, Roberto Citran, Monica Dugo e Daisy Pieropan.