Cinzia, Shobha e Patrizia sono le tre figlie avute da Letizia Battaglia e Ignazio Stagnitta. Scopriamo cosa c’è da sapere su di loro.

La celebre fotografa siciliana Letizia Battaglia ha avuto tre figlie e una di loro, Shobha, ha seguito le sue orme divenendo una grande fotografa. Scopriamo cosa c’è da sapere sulle tre sorelle e sulla loro storia.

Letizia Battaglia, le figlie: chi sono

Nata a Palermo nel 1954, Shobha Stagnitta è figlia del primo matrimonio della celebre fotografa Letizia Battaglia e di Ignazio Stagnitta (imprenditore nel campo del caffè). Come sua madre ha deciso di dedicare la sua carriera alla fotografia e ben presto ha raggiunto la fama interazione e l’attenzione della critica per via del suo stile inconfondibile e della sua sensibilità artistica.

Nel 1970 si è trasferita a Milano e, nel 1977, in India, dove ha studiato meditazione e altre discipline orientali. A seguire ha vissuto negli States e poi è rientrata a Palermo, dove ha lavorato per il quotidiano L’Ora insieme alla madre Letizia Battaglia. Con le sue immagini ha raccontato gli anni in cui della guerra alla mafia in Sicilia e, grazie al suo lavoro, ha conquistato numerosi premi e riconscimenti (come il World Press Photo e l’Hansel Mieth Preis). Nel corso della sua carriera ha deciso di concentrarsi sulla condizione delle donne nel mondo e ha portato avanti il progetto Mother India School. Vive tra l’Italia e l’India. Non si sa molto della vita privata di Shobha Stagnitta, così come non ci sono molto informazioni sulla carriera delle sue sorelle (che però è noto siano rimaste accanto alla madre Letizia fino al giorno della sua scomparsa, avvenuta 13 aprile 2022).

Letizia Battaglia, le figlie: la vita privata

Non si sa molto della vita privata delle tre figlie di Letizia Battaglia. Mentre Cinzia e Patrizia Stagnitta hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita e sulla loro carriera, di Shoba Stagnitta è noto che sia stata sposata una prima volta con Andalo Carrega Bertolini. Non è noto se si sia sposata una seconda volta o se abbia avuto figli (sui social è solita condividere soprattutto fotografie e retroscena legati alla sua carriera e ai suoi viaggi in giro per il mondo).

Letizia Battaglia, le figlie: le curiosità

– Per molti anni Shobha ha fatto parte della comune fondata dal mistico indiano, Osho e inizia sempre le sue giornate dedicando del tempo alla meditazione.

– Shobha Stagnitta sa suonare pianoforte e violoncello.

– Il nome di battesimo di Shobha Stagnitta era Angela, ma lo ha cambiato dopo il suo viaggio in India.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG