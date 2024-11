Quando inizia Leopardi – Il poeta dell’infinito? Le anticipazioni sulla miniserie Rai

Su Rai 1 arriva Leopardi – Il poeta dell’infinito, la miniserie basata sul celebre poeta: ecco quando esce, il cast e le anticipazioni.

Su Rai 1 arriva Leopardi – Il poeta dell’infinito, la miniserie Rai che è stata presentata in anteprima al Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2024 dedicata appunto al celebre poeta di Recanati. La miniserie diretta da Sergio Rubini va in onda in due puntate e ripercorre l’intera vita di Giacomo Leopardi, sin da quando era bambino. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo alla miniserie Leopardi – Il poeta dell’infinito.

Leopardi – Il poeta dell’infinito: quando esce?

Come detto in precedenza, Leopardi – Il poeta dell’infinito è una miniserie in due puntate che andranno in onda in prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21.20 circa, lunedì 16 e martedì 17 dicembre 2024. Oltre che su Rai 1 la fiction potrà essere vista in streaming su RaiPlay.

Libro di poesie

Leopardi – Il poeta dell’infinito: la trama della fiction

Come abbiamo anticipato, la fiction Leopardi – Il poeta dell’infinito, racconta l’intera vita del poeta, sin da quando era un bambino prodigio, diventato poi un adolescente con un rapporto complicato con i genitori e in particolare il severo padre e infine il grande poeta e pensatore che tutti conosciamo e abbiamo studiato sui libri di scuola.

Leopardi – Il poeta dell’infinito: il cast della fiction

A vestire i panni di Giacomo Leopardi nella miniserie è Leonardo Maltese, attore che abbiamo già visto in film come Rapito e Il Signore delle Formiche.

Nel cast della fiction sono poi presenti anche Alessio Boni (che interpreta il ruolo del padre del poeta Conte Monaldo Leopardi), Valentina Cervi (nei panni della madre Adelaide Antici), Giusy Buscemi (che interpretata l’amata Fanny Targioni Tozzetti), Cristiano Caccamo (è l’amico Antonio Ranieri) e Alessandro Preziosi (nei panni di Don Carmine). Un cast certamente di prim’ordine per la miniserie.