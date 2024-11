Affari Tuoi, puntata a ritmo di jazz: accetta l’offerta ma si mangia le mani

Il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 26 novembre 2024 è stato Graziano, il concorrente della Basilicata.

Quella andata in onda martedì 26 novembre è stata una puntata di Affari Tuoi a ritmo di jazz. Il protagonista è stato Graziano “Rock Papaleo”, musicista e rappresentante della regione Basilicata che ha giocato insieme alla fidanzata Annabella. Perché è stata una puntata a ritmo di jazz? Perché il concorrente, insieme a Stefano De Martino, si è prima divertito a cantare e ballare a ritmo della musica preferita. Ma la festa, purtroppo, non è durata fino alla fine della puntata.

Affari Tuoi: la puntata di martedì 26 novembre

La partita di Graziano si è messa subito in salita: dopo aver aperto i primi sei pacchi e rifiutato la proposta di cambio del dottore, ha eliminato prima il pacco da 300.000 euro e, poco dopo, quello da 50.000 euro. A quel punto il dottore ha rifiutato la proposta di 19.000 euro, che anche in questo caso è stata rifiutata.

Stefano De Martino

Dopo altre chiamate non positivo, come quella che ha eliminato il pacco da 100.000 euro, Graziano ha poi rifiutato una proposta da 10.000 euro, anche perché in palio c’erano ancora i 75.000 euro. Peccato che la prima chiamata subito dopo aver rifiutato l’offerta sia andato via proprio il pacco da 75.000 euro.

Nelle successive chiamate la fortuna ha iniziato un po’ a girare dalla parte del concorrente e sono state eliminati un po’ di pacchi blu. Graziano ha poi cambiato il pacco, scegliendo il 14 al posto del 10: scelta azzeccata perché all’interno del 10 c’erano solo 5.000 euro.

Quando sono rimasti due pacchi alla fine, quello da 30.000 e quello da 100 euro, il dottore ha proposto 15.000 euro: Graziano ha accettato ma alla fine si è mangiato le mani. Nel suo pacco c’erano i 30.000 euro.