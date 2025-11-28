Le iene presentano La cura: anticipazioni, temi e ospiti della puntata del 28 novembre 2025

Gaetano Pecoraro è alla guida de Le Iene presentano: La cura. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata del 28 novembre 2025.

Venerdì 28 novembre 2025 va in onda su Italia 1 Le Iene presentano: La cura, uno speciale condotto da Gaetano Pecoraro dedicato alla salute. L’inviato porterà i telespettatori in un viaggio che attraversa argomenti diversi: dai tumori all’Alzheimer, tra vergogne ed eccellenze sanitarie. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Le Iene presentano: La cura è il nuovo speciale del programma di Davide Parenti. In onda venerdì 28 novembre 2025 su Italia 1, con la conduzione di Gaetano Pecoraro, è stato scritto da Riccardo Festinese e Alessandra Frigo. Le anticipazioni promettono uno spettacolo imperdibile, che donerà ai telespettatori speranza, ma anche diversi motivi per arrabbiarsi per come è ridotta la sanità italiana.

Pecoraro propone un viaggio in tre puntate che, con vecchie e nuove inchieste, mostra tutto quello che funziona e non funziona nel nostro sistema sanitario. Tra ultime scoperte scientifiche e terapie all’avanguardia, verranno dati anche consigli per imparare a prenderci cura di noi con maggiore consapevolezza.

Le Iene presentano: La cura parte dalle criticità della sanità in Campania, dove il pronto soccorso è allo stremo, le strutture sono inadeguate, la medicina del territorio è depotenziata e i dirigenti occupano incarichi senza avere i titoli necessari.

Le Iene presentano: La cura, i temi affrontati e gli ospiti

Nella puntata del 28 novembre 2025, Le Iene presentano: La cura illustra anche le eccellenze cliniche e il lavoro del personale sanitario che davvero si occupa dei pazienti. Dall’Alzheimer all’autismo, passando per il cancro, la salute ambientale r la longevità: tanti i temi indagati da Gaetano Pecoraro in questo viaggio.

Tornerà Andrea Antonello, il ragazzo autistico che grazie al papà Franco de I bambini delle fate conduce una vita normale, ma ci saranno pure l’immunologa Antonella Viola e la divulgatrice Barbara Gallavotti.