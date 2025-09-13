Le Iene 2025/2026 torna in tv: data d’inizio, inviati e anticipazioni

Tutto pronto per la stagione 2025/2026 de Le Iene: scopriamo la data d’inizio, le anticipazioni e tutti gli inviati confermati.

La grande famiglia de Le Iene sta per tornare in televisione con una nuova e scoppiettante stagione. Tra servizi di inchiesta e video divertenti, il programma di Davide Parenti viene affidato ancora una volta nelle mani di Veronica Gentili e Max Angioni. Scopriamo la data d’inizio e le anticipazioni.

Le Iene: data d’inizio e anticipazioni

Come sempre, Le Iene promettono grandi colpi di scena e altrettante risate. La stagione 2025/2026 vede al timone la stessa coppia dello scorso anno, Veronica Gentili e Max Angioni, per cui le novità più importanti riguardano i servizi. Tutti gli inviati hanno lavorato duramente nel corso dell’estate per portare in tv vicende mai viste, ma anche vecchie faccende ancora irrisolte. Le anticipazioni preannunciano puntate imperdibili, fin dalla data d’inizio.

Tra inchieste di cronaca e interviste irriverenti, non mancheranno i monologhi degli ospiti e momenti di estrema leggerezza in studio. Anche nel 2025/2026, Mediaset trasmette Le Iene in prima serata, su Italia 1, a partire da domenica 14 settembre.

Le Iene 2025/2026: gli inviati confermati

Non solo Veronica Gentili e Max Angioni, le anticipazioni ci dicono che anche tutti gli altri volti de Le Iene sono stati confermati per la stagione 2025/2026. In tv, quindi, rivedremo: Giulio Golia, Matteo Viviani, Nina Palmieri, Alice Martinelli, Michele Cordaro, Nicolò De Devitis, Cizco, Roberta Rei, Andrea Agresti, Sebastian Gazzarrini, Veronica Ruggeri, Wad, Stefano Corti, Nic Bello, Daniele Bonistalli, Luca Sgarbi, Nicola Barraco, Filippo Roma, Gateano Pecoraaro, Max Andreetta, Alessandro De Giuseppe e Luigi Pelazza.