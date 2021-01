Si cercano due custodi di un’isola irlandese: la domanda è ancora aperta ma scade il 22 gennaio 2021. Cosa aspetti a candidarti?

Avete bisogno di un lavoro in un paradiso? Ecco la soluzione: diventare custodi di un’isola in Irlanda. Si tratta dell’isola Grande Blasket, poco al largo del Kerry, che ha bisogno di ben due custodi per occuparsi del bar e di 4 cottage e che ha quindi aperto la possibilità di candidarsi entro il 22 gennaio 2021 a tutti coloro che amano l’aria aperta, l’avventura e vogliono provare un’attività diversa dal solito… e magari innamorarsene.

Si tratta di un’isola da sogno, quasi paragonabile a Procida, isola di Napoli. Ma in cosa consiste il lavoro proposto da Billy e Alice sulla pagina ufficiale dell’Isola? Scopriamolo insieme e anche come fare domanda!

Quale sarà il lavoro come custode

Isola

Come spiegato nelle FAQ realizzate da Billy e Alice sul sito, il lavoro di custode nell’isola irlandese sarà per un periodo limitato che va dall’1 aprile 2021 fino all’1 ottobre 2021. I due fortunati selezionati dovranno gestire la caffetteria e i 4 cottage presenti sull’isola, ma dovranno avere ben presente che non sarà un lavoro semplice: lavorare a Grande Blasket durante l’estate è molto impegnativo, ricordano Billy e Alice, e il posto ha risorse molto limitate.



Cosa dovranno fare nel pratico i custodi? Sul sito sono riportate queste mansioni:

– Garantire che la caffetteria sia preparata e impostata per l’apertura e che i bagni siano puliti.

– Check out degli ospiti alle 10. Una volta effettuato il check out è necessario procedere con la pulizia completa delle case e prepararle per i nuovi arrivi. Questo dovrebbe richiedere ca. 3 ore.

– Dalle 13 alle 17 circa la caffetteria deve essere aperta e deve servire tè e caffè ai visitatori giornalieri per tutto il giorno.

– Aspettare gli ospiti che effettuano il check-in: l’orario varia a seconda delle maree.

– Pulisci, fai scorta e prepara la caffetteria pronta per il giorno successivo.

Come fare domanda

Per fare domanda, entro il 22 gennaio 2021, basterà andare sul sito, leggere attentamente le domande frequenti che spiegano bene cosa ci si aspetta e come diventare custode e compilare la richiesta.

La ricerca di custodi si rinnova ogni anno e, vista l’affluenza delle stagioni precedenti, Billy e Alice hanno sottolineato che ci sarà un limite alla quantità di domande di assunzione. Se non riuscirete ad aggiudicarvi il posto quest’anno ci saranno tantissime altre occasioni per il futuro per lavorare in un isola in Irlanda e respirare aria nuova dopo una pandemia da Coronavirus che sta segnando tutta la popolazione mondiale.