Da giovedì 28 luglio su Real Time sei titoli speciali sulla principessa: interviste, analisi e testimonianze su Diana, dalla nascita alla morte

Uno speciale su Real Time, a partire da giovedì 28 luglio, tutto dedicato a Lady Diana, scomparsa 25 anni fa in un tragico incidente. “Royal Time: speciali su Diana” è infatti la rassegna che vedrà di settimana in settimana degli speciali sulla vita della Principessa, tutti con focus diversi. Dall’infanzia, fino alla storia con Carlo per poi arrivare al periodo in cui lontana dalla vita di corte sembrava essersi finalmente costruita una nuova vita. In ogni puntata ci sarà spazio per l’analisi e per le dirette testimonianze di chi l’ha vissuta. Vedremo Diana ancora ragazzina avvicinarsi al principe Carlo, che sarebbe diventato suo marito, ma anche la Diana sofferente, quella che purtroppo trovò la morte ma non nel cuore della gente, che continua ad amarla.

Diana, gli speciali si Real Time

Il primo episodio sarà quello intitolato “Da Lady D. a Meghan: i segreti dei matrimoni reali”, in cui si analizzerà quanto accaduto a Parigi, la città in cui Diana ha trovato la morte. Il 4 agosto ecco “Harry e William: conflitto reale”, l’11 agosto “Diana: tutta la verità”, il 18 agosto “Diana, vittima della celebrità”.

Lady Diana

Il 25 agosto spazio invece per “Quando il mondo perse Lady D”, il 1 settembre “The Diana Investigations”, lo speciale in cui verrà messo a fuoco tutto il lavoro investigativo della polizia francese e di quella inglese riguardante le indagini sulla morte della Principessa. La macchina su cui viaggiava la madre di William e Harry era come noto inseguita dai paparazzI. La velocità portò l’auto a schiantarsi sotto il tunnel de l’Alma.

Dove vedere gli speciali su Diana

Non solo Real Time, da giovedì 28 luglio alle 21.20. Gli appuntamenti su Diana saranno disponibili pure in streaming su discovery+.

