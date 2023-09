Il famoso maglione di Lady Diana, quello con la “pecora nera”, è stato venduto all’asta ad una cifra folle: ecco a quanto.

Quanti hanno amato Lady Diana, seguendo la sua turbolenta storia d’amore con l’attuale re Carlo, ricorderanno di certo il famoso maglione con la “pecora nera”. Il capo di abbigliamento è stato venduto all’asta ad una cifra folle, oltre venti volte la stima di partenza.

Lady Diana: all’asta il suo famoso maglione con la “pecora nera”

Quando si chiamava ancora Diana Spencer ed era soltanto la fidanzata di Carlo d’Inghilterra, la giovane si presentò ad una partita di polo del futuro marito indossando un maglione assai particolare. Rosso, con tante pecore bianche e una sola pecora nera. La scelta della futura principessa fece discutere, visto che quell’unico ovino scuro sembrava già un segnale dei pessimi rapporti con la Royal Family. Era giugno del 1981 e il matrimonio si sarebbe celebrato il 29 luglio. Ormai era tutto scritto, niente si poteva cambiare.

Oggi, a distanza di 42 anni da quel momento, il famoso maglione di Lady Diana con la pecora nera è stato venduto all’asta da Sotheby’s ad una cifra folle, oltre venti volte la stima di partenza. Stiamo parlando di un milione e 143mila dollari, senza tener conto dei diritti di asta. Stando a quanto sostengono gli esperti, il capo ha raggiunto un prezzo così alto perché è considerato una delle “icone della moda“.

La storia particolare del maglione di Lady Diana

Il famoso maglione rosso di Lady Diana è un modello con le maniche a sbuffo, con un gregge di pecore bianche accuratamente ricamato. Un solo ovino è nero. Realizzato nel 1979 dalle stiliste Muir e Osborne per la loro linea di maglieria, appartiene al marchio Warm & Wonderful. Le due, poche settimane dopo la paparazzata della Spencer alla partita di polo di Carlo, ricevettero una lettera da Buckingham Palace in cui si chiedeva di ripararlo o sostituirlo per via di un piccolo strappo su uno dei polsini. Le stiliste decisero di mandare a palazzo un maglione nuovo, creandone un modello in cui la pecora nera sembrava trovarsi in una fila più alta di quelle bianche.

Il maglione originale di Lady è finito in una scatola e riposto in soffitta. “Abbiamo notato una piccola scatola. All’interno, nascosto accanto a un copriletto di cotone, c’era il maglione rosso con la pecora originale di Diana del 1981“, hanno dichiarato le due stiliste lo scorso marzo quando l’hanno casualmente ritrovato. Il capo di abbigliamento è uscito dalla produzione nel 1994, ma una versione del maglioncino è ancora oggi esposta nella collezione permanente del Victoria and Albert Museum di Londra.