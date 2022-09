La vita splendida è il nuovo singolo di Tiziano Ferro: scopriamo il testo, il significato e godiamoci il video.

Tiziano Ferro sta per tornare sulle scene musicali internazionali con un nuovo album, intitolato Il mondo è nostro. Per ingannare l’attesa, l’artista originario di Latina ha regalato ai fan un singolo che sta davvero spopolando. Stiamo parlando della canzone La vita splendida: scopriamo il testo e il significato.

La vita splendida di Tiziano Ferro: il significato

La vita splendida è il nuovo singolo di Tiziano Ferro, contenuto nell’album Il mondo è nostro, la cui uscita è prevista per l’11 novembre 2022. Il brano, ascoltato per la prima volta dai fan venerdì 9 settembre, ha immediatamente conquistato i primi posti delle classifiche e, stando a quanto sostiene EarOne, è una delle canzoni più trasmesse dalle maggiori emittenti radiofoniche. Il significato del testo, d’altronde, spiega alle perfezione il motivo per cui il singolo ha raggiunto un tale risultato in così poco tempo.

“La vita splendida è un dialogo ipotetico con una mia cara amica, una persona con cui sono cresciuto, mi sono confrontato a 20, 30 e 40 anni. Durante tutti questi anni ci siamo confrontati su insicurezze e fragilità, ci siamo raccontati i momenti belli e quelli più difficili delle nostre vite e questa canzone, a tratti esistenziale, vuole celebrare l’amicizia e il rapporto di dialogo tra due amici. Al centro di questa conversazione c’è ovviamente la vita. Anche se passiamo attraverso strade tortuose e curve impegnative il bilancio finale è sicuramente ottimista, liberatorio“, ha dichiarato Tiziano.

Una dedica ad un’amica, ma anche un inno all’esistenza, che spesso non è affatto facile. Questo è il significato del nuovo brano di Tiziano. La vita splendida esorta a vivere pienamente ogni giorno, sempre e a qualunque età. Certo, le difficoltà ci sono e ci saranno, così come le delusioni, ma la vita è bella anche quando “ti spettina“.

Ecco il video de La vita splendida:

Il testo de La vita splendida

Amati più che puoi

e poi amati come vuoi

e lascia stare chi ti punta sempre il dito

e lascia stare chi non lo ha capito

mettiti quel vestito

anche se dicono che non ti sta

smettila di dire sempre

che per ballare non hai più l’età

e poi chiediti come stai

da quanto tempo non lo fai

tu che eri una che vivevi d’istinto

ora al futuro ci credi a stento

tu che per sempre non esiste mai

che non esiste chi ama come noi

tu che più cadi più ritorni in piedi

tu alla fine ancora un po’ ci credi

ci credi

Da una vita così

che anche quando ti spettina

è splendida si

sembra quasi una corsa ad ostacoli

e tu, tu vuoi battere il record mondiale

anche quando il traguardo scompare

splendida si, splendida

Splendida malinconia

splendida quella bugia

che ti tiene prigioniera da vent’anni

aggrappata ad una fotografia

splendida anche questa luna che non hai certo fabbricato tu

splendida la paura di dire a tutti che ora vuoi di più

di più

Da una vita così

che anche quando ti spettina è splendida si

è una specie di corsa ad ostacoli

e tu, tu vuoi battere il record mondiale

anche quando va tutto a put***ne

anche se a volte vorresti morire

Come è facile

dirsi bugie quando piove

e tu ti senti sola

Ma una vita così, io la voglio lo stesso una vita così

a pensarci mi vengono i brividi

ma io la voglio cantare

anche quando l’orchestra scompare

la la laaaa la la laaaa

la vita splendida

Riproduzione riservata © 2022 - DG