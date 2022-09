Propaganda è una parola che tutti hanno sentito dire e magari hanno anche usato, ma cosa vuole dire? Vediamolo insieme.

La parola propaganda fa parte del vocabolario italiano da ormai molto tempo e tutti l’avranno utilizzata almeno una volta nella vita. Nonostante sia un termine parecchio diffuso, la sua origine è sconosciuta a molti così come anche il suo reale significato. Scopriamo quindi tutto quello che c’è da sapere su questo vocabolo.

Origini : dalla locuzione latina (de) propaganda (fide), denominazione della sacra Congregazione Pontificia che presiede alle attività missionarie della Chiesa Cattolica in tutto il mondo.

: dalla locuzione latina (de) propaganda (fide), denominazione della sacra Congregazione Pontificia che presiede alle attività missionarie della Chiesa Cattolica in tutto il mondo. Quando si usa : per intendere qualcuno che diffonde un’idea o una conoscenza, oppure che pubblicizza qualcosa.

: per intendere qualcuno che diffonde un’idea o una conoscenza, oppure che pubblicizza qualcosa. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia.

Il significato di propaganda

Propaganda è un sostantivo femminile che si usa per descrivere azioni intese a conquistare il favore o l’adesione di altre persone. In generale si usa questa parola quando ci si riferisce a un pubblico molto vasto che viene “indottrinato” mediante tutti i mezzi disponibili. Attraverso di essa, dunque, si cerca di influenzare la psicologia collettiva e il comportamento di una massa di persone.

Nonostante l’espressione sia nata in riferimento alla religione, si può anche usare riferendosi a ideologie politiche. Nel presente si utilizza anche per riferirsi alla pubblicizzazione di prodotti commerciali.

Non di rado è usata in maniera polemica per alludere a deformazioni grossolane o falsificazioni di notizie che vengono diffuse per influenzare l’opinione pubblica. In tal caso si parla quindi di notizie prive di fondamento che sono diffuse ad arte per specifici fini.

Esempi d’uso

Vediamo dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire esattamente qual è il significato di questo vocabolo italiano.

“Dobbiamo iniziare a fare propaganda per riuscire a vendere più prodotti dell’altra squadra”.

“Quella a cui stiamo assistendo in televisione negli ultimi giorni è una propaganda davvero martellante”.

“Per riuscire a denazificare quello stato è necessario eliminare completamente la propaganda Nazista che ancora oggi esiste”.

