Alberto Matano non va in onda, La Vita in Diretta salta senza preavviso: il motivo

Oggi La Vita in Diretta non va in onda: Alberto Matano salta la puntata del 21 novembre per un cambio improvviso di palinsesto. Ecco perché Rai 1 ha deciso lo stop.

Quando un programma amatissimo come La Vita in Diretta sparisce dal pomeriggio di Rai1, il pubblico se ne accorge subito. È esattamente ciò che accade oggi, quando Alberto Matano non andrà in onda come previsto. Per il pomeriggio di oggi 21 novembre, infatti, il celebre conduttore tv sarà chiamato a fermarsi. Una decisione improvvisa, legata a un evento esterno che ha costretto la rete a riorganizzare l’intero palinsesto. Ma qual è il motivo di questo stop inatteso?

Rai1 cambia la programmazione: cosa succede ai programmi del pomeriggio

Oggi, 21 novembre 2025, Rai1 ha deciso di dedicare buona parte del pomeriggio alla Coppa Davis. Una scelta che influisce inevitabilmente su alcuni dei programmi più seguiti della rete, a cominciare da La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano, che non andrà in onda.

Non tutto, però, subirà variazioni. La Volta Buona di Caterina Balivo verrà trasmessa regolarmente alle 14:05, mantenendo il suo slot abituale in apertura di palinsesto pomeridiano. Subito dopo, alle 15:10, anche Il Paradiso delle Signore confermerà la sua presenza in onda senza cambiamenti.

A essere sacrificato, invece, è proprio il programma di Alberto Matano: La Vita in Diretta lascia il suo posto dalle 15:55 per l’arrivo del tennis, con una semifinale attesissima dal pubblico sportivo.

La Coppa Davis prende il posto di Alberto Matano

La scelta della rete è chiara: oggi il protagonista assoluto di Rai1 sarà il grande tennis. La semifinale della Coppa Davis occuperà l’intero pomeriggio, interrotta solo dal TG1 delle 18:00 e dalla breve striscia di CIS Viaggiare Informati. Subito dopo, la diretta sportiva riprenderà fino alla fine dell’incontro.

Una decisione che dimostra l’importanza attribuita all’evento: un appuntamento che, secondo la stessa Rai, merita di prendere il posto una delle trasmissioni più amate del pubblico. Ed è esattamente ciò che accade oggi, con La Vita in Diretta costretta a saltare per lasciare spazio alla prestigiosa competizione internazionale.

Niente panico però: Alberto Matano tornerà regolarmente in onda già da domani, ma intanto il pomeriggio di Rai1 cambia volto per un evento sportivo considerato una priorità assoluta dalla rete.