“Ho sofferto per la sua fragilità”: Elisabetta Sgarbi rompe il silenzio sul fratello Vittorio: i loro rapporti oggi

Elisabetta Sgarbi parla della fragilità del fratello Vittorio e racconta come sono cambiati oggi i loro rapporti. Dalla sofferenza ai nuovi equilibri familiari, il suo racconto più sincero.

Elisabetta Sgarbi, direttrice editoriale, fondatrice de La Nave di Teseo, ha ripercorso i dieci anni del progetto nato dopo l’addio a Bompiani, soffermandosi anche sul rapporto con suo fratello Vittorio Sgarbi, tornato di recente in tv, e su quello con Marina Berlusconi. Tra ricordi, fragilità, stime reciproche e legami rimasti nel tempo, il racconto tratteggia un quadro complesso ma sincero, lasciando emergere aspetti meno conosciuti della sua vita.

La stima ritrovata con Marina Berlusconi

Se il rapporto con il fratello tocca corde intime, quello con Marina Berlusconi affonda le radici nelle complesse vicende editoriali del 2015. L’addio a Bompiani e la nascita de La Nave di Teseo provocarono tensioni con la presidente di Mondadori, ma oggi Elisabetta Sgarbi rivela che tutto si è ricomposto rapidamente: “Ci chiarimmo quasi subito. Ci scriviamo con una certa frequenza, anche nei momenti brutti. Ci stimiamo molto”, ha dichiarato al Corriere della Sera.

Oggi, a dieci anni dalla fondazione, La Nave di Teseo rappresenta la sua eredità più forte: una casa editrice indipendente che unisce narrativa, saggistica e poesia, costruita – come dice lei stessa – grazie a un “equipaggio culturale” che non ha paura dei cambiamenti. Nel rapporto con gli autori, confessa una sensibilità profonda: “Rimango sempre malissimo quando se ne vanno. Chiudo i rapporti per sempre, come fosse qualcosa che riguarda me, personalmente. È come una relazione amorosa”.

Elisabetta Sgarbi e il legame con Vittorio

Il rapporto tra Elisabetta e suo fratello Vittorio Sgarbi è sempre stato un terreno di confronto intenso. Già nel 2023 aveva raccontato il peso, ma anche la ricchezza, di quel dualismo: “Era precoce per intelligenza e voracità nella lettura. Lui mi precede ed è stato un confronto costante che mi ha messa alla prova”.

Oggi, con le preoccupazioni sollevate dalla figlia Evelina – secondo cui il padre sarebbe “plagiato e intossicato dai farmaci” e bisognoso di un amministratore di sostegno – Elisabetta non nasconde il proprio dolore per Vittorio Sgarbi. “Di fronte alle fragilità di una persona amata si soffre, ma si ama un po’ di più”, ha ammesso, lasciando intravedere una ferita personale che però non scalfisce l’affetto profondo.

Un sentimento che emerge anche nel racconto della nascita della sua casa editrice: “Era piuttosto spaventato e non so quanto d’accordo. Ma disse che sarebbe stato con me”, confessa. E aggiunge con orgoglio: “Che tra i nostri autori ci sia anche lui mi rende particolarmente orgogliosa, perché ritengo la sua prosa un prodigio”.