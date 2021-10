Nemici amici, ma forse più amici. Dal Cile arriva la notizia di un’amicizia davvero sorprendente: un topolino e un gatto che sfatano tutti i miti.

Il video si diffonde tramite i social e diventa subito virale. Un gatto e un topo che bevono tranquillamente dalla stessa ciotola: a vederli c’è da non credere ai propri occhi. Eppure è tutto vero.

A riprendere l’incredibile scena è stato Benjamín Sagredo, un uomo che vive a Punta Arenas in Cile, e che è rimasto esterrefatto nel vedere il proprio gatto Simon stringere amicizia con un topolino. Benjamín è stato allertato da degli strani rumori provenienti dalla cucina e quindi si è recato nel locale per capire cosa fosse successo. E proprio qui Benjamín scopre un topolino che, sorprendentemente, non solo non è stato cacciato dal gatto di casa ma è persino diventato il suo migliore amico.

Una scena irreale

Il video di Benjamín Sagredo è subito circolato sui social sorprendendo gli utenti di tutto il mondo. Benjamín ha filmato la scena perché l’ha trovata divertente e, al contempo, irreale.

“Tom e Jerry friends” commentano alcuni utenti. Tom e Jerry sono amici. Incredibile, ma vero. Nel video si vedono i due animali bere dalla stessa ciotola e giocare amichevolmente. Il gatto Simon sembra quasi accarezzare il topolino e ha nei suoi riguardi molte attenzioni e premure.

Benjamín Sagredo ha deciso di adottare il topolino e di dargli un nome, Chefcito, che in spagnolo significa “piccolo chef” forse in onore del celebre topo cuoco nel film d’animazione Ratatouille. Ora anche Chefcito fa parte della famiglia, insieme al gatto Simon e ad altri due cani.

Il gatto e il topo sono diventati inseparabili, amici per la pelle. E Benjamín Sagredo ha deciso di documentare le loro incredibili avventure in un profilo social dedicato. Simon e Chefcito: una storia vera, chissà se presto li vedremo anche al cinema o in qualche cartone animato. Il gatto e il topo che hanno sfatato tutti i miti e dimostrato che la vera amicizia non conosce limiti, nemmeno nel mondo animale.